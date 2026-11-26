¿Qué pasa cuando una pasarela de moda y un concierto en vivo se convierten en un solo espectáculo? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Atenas en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026, volvió para celebrar su 16.ª edición.

La propuesta es única: cada diseñador de moda se une a un artista musical. Mientras la colección se exhibe en la pasarela, el artista canta en vivo, en el mismo escenario y al mismo tiempo. Cada junte se prepara exclusivamente para esta noche, con arreglos totalmente nuevos, mashups y covers que no vas a escuchar en ningún otro lugar.

Hoy en día, MadWalk es la noche de la moda y la música más importante de Grecia: un evento a casa llena en el estadio techado Tae Kwon Do de Atenas, un especial de televisión nacional y un casting abierto de modelos que superó las 3,500 inscripciones.

El tema de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más comentados de la velada fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura elaborado con 12,000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas a mano, una por una. Diseñado por Nora Sarman junto al LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se presentó en Grecia en exclusiva en MadWalk, lucido por la presentadora del evento, Vicky Kaya.

El glamour del viejo Hollywood se sintió con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA fusionó temas de Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetas de organza de Celia Kritharioti.

El gran cierre estuvo en manos de la estrella de Eurovision, Eleni Foureira, antes de que el estadio quedara cubierto por una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.