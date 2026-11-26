Espectáculos

Amelia Vega, quien ganó la corona de Miss Universo en 2003, utilizó su cuenta de Instagram el miércoles 25 de noviembre de 2026 para felicitar a Melissa Núñez. La ex reina expresó el orgullo que siente por la participación de la modelo y destacó el logro que alcanzó en el certamen de belleza, asegurando: "Estamos muy orgullosos de ti".

Melissa Núñez Alevante logró la posición de primera finalista en Miss Universo 2026, lo que la convierte en la segunda mujer dominicana en alcanzar ese puesto. Este resultado devuelve a la República Dominicana a los primeros lugares del concurso después de 17 años, ya que la última vez que una dominicana llegó a esa posición fue en 2009 con Ada Aimée de la Cruz.

La gala final de la edición número 75 se llevó a cabo la noche del martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Durante el evento, Núñez avanzó por todas las etapas de selección hasta entrar al grupo de las cinco finalistas. Al final, disputó la corona en la ronda definitiva frente a la representante del país anfitrión, Jennifer Barreto, quien resultó ser la ganadora. Con este desempeño, la representante dominicana se convirtió en la virreina universal.

El resultado no fue una sorpresa para quienes seguían la competencia, ya que Núñez figuraba como una de las candidatas favoritas de diversas publicaciones y especialistas antes de la noche final. El medio especializado Missiology la había ubicado en el cuarto puesto de su lista de favoritas. Otros análisis también resaltaban su proyección internacional, su experiencia profesional y su preparación para el concurso.