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Moisés Salce no se quedó callado y lanzó una crítica bien fuerte contra Georgina Duluc. El comunicador cuestionó que ella se meta en temas de los cuales, según él, no tiene el conocimiento suficiente para hablar.

Para Salce, el problema es que algunos comunicadores no verifican la información antes de soltar afirmaciones o hacer preguntas. "Si yo me llevara de comentarios, yo aquí te dijera algo que escuché por ahí, pero si yo no tengo la veracidad de lo que escuché, yo no puedo afirmar", soltó el comunicador, al señalar que esa práctica representa uno de los problemas que, a su juicio, enfrentan algunos comunicadores.

La cosa se puso más intensa cuando Salce señaló que Duluc cayó en una contradicción. Según él, Georgina habría manifestado que no le interesaba la vida de una persona, pero hacía comentarios o preguntas sobre asuntos que, según Salce, desconocía.

Con una frase que ya está dando de qué hablar, Salce fue directo al grano: "Yo de eso no sé. Por lo que no sabes, no preguntes, que te notas después bruta".

Además, el comunicador aseguró que Duluc ni siquiera estaba participando en la entrevista al principio, pero luego apareció compartiendo parte de la conversación. Salce insistió en que es fundamental tener claridad sobre los hechos antes de dar una opinión o lanzar una pregunta, especialmente cuando se trata de asuntos personales.

Las declaraciones de Salce generaron un fuerte cuestionamiento sobre la responsabilidad de los comunicadores al abordar informaciones que no han podido confirmar.