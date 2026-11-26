Famosos

Cheddy García aprovechó el inicio de la tercera temporada de La Casa de Alofoke para recordar, en un video en su nueva cuenta de Instagram, el conflicto que protagonizó con Santiago Matías a raíz de la caída de su cuenta en esa red.

García denunció que le tumbaron su principal herramienta de trabajo y dijo que probablemente verá el reality. Sobre quienes respaldaron lo ocurrido, afirmó: "ese maldito abuso también lo están diciendo". Según la humorista, es paradójico que "me tumba un medio digital una persona que vive económicamente de un medio digital".

La actriz cuestionó duramente a las personas y medios que defendieron lo ocurrido o que restaron importancia al hecho por tratarse de una plataforma digital, señalando que muchos de esos críticos también dependen de ese mismo modelo de negocio.

Aunque felicitó a Santiago Matías por el inicio de su reality, Cheddy dejó claro que el programa le sirve de recordatorio sobre el episodio en el que, según sus palabras, él le mandó a tumbar su "ventorrillo", mientras él mismo vive de su propio "ventorrillo".