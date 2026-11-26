Espectáculos

Julio Martínez Pozo no dejó pasar la oportunidad de criticar a Toxic Crow por su participación en RD Debate. Para Martínez Pozo, la intervención del artista sobre los apagones y las facturas eléctricas fue un error, ya que considera que desvió el foro hacia la búsqueda de viralidad en vez de enfocarse en análisis técnicos y propuestas reales para mejorar el servicio eléctrico.

Sin embargo, el sentimiento en las redes fue totalmente opuesto. El espacio de comentarios se llenó de gente defendiendo a Toxic Crow y arremetiendo contra el comunicador. Varios usuarios acusaron a Martínez Pozo de defender la corrupción y de favorecer intereses políticos, mencionando al PRM.

Entre las reacciones, varios usuarios aseguraron que Toxic Crow tiene razón en todo lo que dijo y que es más profesional que muchas de las personas que aparecen en los medios hablando disparates. También recordaron casos pasados, como el de Jet Set, acusando a Martínez Pozo de intentar desviar la atención en aquel momento.

La indignación del público se centró en el hecho de que el comunicador critique a quien decidió ser la voz de los ciudadanos que sufren por los abusos en las facturas eléctricas y los constantes apagones. Algunos comentarios fueron muy duros y pedían que fuera sacado de todos los medios de comunicación.