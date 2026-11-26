Espectáculos

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, reveló en un video de sus redes sociales que fue diagnosticada con esclerosis múltiple (EM). La joven pasó por un proceso muy difícil, tanto física como emocionalmente, y tuvo que someterse a terapia física intensiva para recuperar la movilidad de sus manos y aprender a caminar nuevamente.

Este diagnóstico llegó después de que su estado de salud se agravara considerablemente en septiembre de este año. Según contó Lina, despertó una mañana sin poder mover la mano y, tras entrar al hospital, todo el lado derecho de su cuerpo quedó paralizado para finales de esa semana.

Sin embargo, la batalla empezó mucho antes. Poco después de ser coronada Miss Universo Cuba, Lina comenzó a experimentar niebla mental, agotamiento extremo y pérdida de sensibilidad en su pierna derecha, desde el pie hasta la cadera. En ese momento, la joven entrenaba hasta 16 horas al día y estaba tan enfocada en el certamen internacional que postergó sus exámenes médicos.

El dolor detrás de las críticas

Durante su participación en Miss Universo 2025, Lina enfrentó una ola de comentarios negativos, burlas y críticas sobre su desempeño, sus vestidos y su forma de hablar. "La gente veía los vestidos, las presentaciones y las fotografías, pero no veían el dolor, la presión, ni lo que estaba viviendo en privado", expresó al recordar esa etapa.

La situación era tan crítica que le aconsejaban retirarse de la competencia por razones de salud, ya que ni siquiera podía caminar en tacones. A pesar de no tener respuestas claras sobre lo que pasaba con su cuerpo, Lina decidió seguir adelante porque "abandonar nunca fue una opción" y sentía un llamado fuerte a ser una voz para los cubanos.

Al regresar a Miami, su pierna mejoró, pero el agotamiento y la niebla mental continuaron por meses hasta que llegó la crisis de septiembre. Lina manifestó que su mayor apoyo han sido el amor de su familia y su fe en Jesucristo, admitiendo que le costó mucho trabajo decidirse a hacer pública su condición.

Actualmente, la joven trabaja en colaboración con la National Multiple Sclerosis Society para crear conciencia sobre la enfermedad y ayudar a otras personas en situaciones similares.