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Dany Alcántara está convencido de que la televisión dominicana tiene futuro, a pesar de que el mercado publicitario esté cambiando, las redes sociales sigan creciendo y la industria enfrente dificultades económicas. Esta confianza lo llevó a invertir fuerte en el desarrollo simultáneo de dos canales con cobertura nacional: Ahora TV (canal 3) y Catorce TV (canal 14).

El presidente de ACD Media y conductor del programa "Hoy Mismo" de Color Visión sostiene que la televisión es el medio con mayor capacidad de transmitir mensajes debido a la combinación de imagen y sonido, elementos que considera claves. Según sus estimaciones, cerca del 30 % de la población dominicana consume televisión abierta sin estar suscrita a servicios de pago, lo que respalda su postura de que el medio sigue siendo influyente tanto en el país como en el mundo.

Nueva programación y contenidos internacionales

A partir del 1 de diciembre, Ahora TV y Catorce TV iniciarán una nueva etapa de programación con la incorporación de cuatro producciones de TV Azteca Internacional. Catorce TV estrenará "Lotería del crimen" y la segunda temporada de "Dra. Lucía: Un don extraordinario", que se transmitirán de lunes a viernes a las 8:00 y 9:00 p. m., respectivamente, mientras que "Desaparecida" se verá los sábados a las 5:00 p. m. Por su parte, Ahora TV integrará la producción mexicana "Las Bravas", que mezcla drama, comedia y deportes, de lunes a viernes a las 10:00 p. m.

Alcántara precisó que la afiliación con TV Azteca permite difundir entre seis y siete horas de contenido internacional. Además, adelantó que está negociando con una distribuidora extranjera la compra de películas para los próximos seis meses y destacó la buena acogida de las series coreanas. Todo esto complementa la producción nacional; Ahora TV tiene 13 emisiones de noticias y entre 12 y 14 horas diarias de información y opinión, mientras que Catorce TV se enfoca más en el entretenimiento.

En cuanto al equipo humano, el empresario indicó que cuentan con cerca de 60 talentos, entre personas con experiencia y jóvenes, que generan contenido interesante. En total, las operaciones del grupo involucran a más de 200 personas en las áreas de programación, contenido y técnica.

Retos tecnológicos y el apagón analógico

La expansión de ACD Media comenzó con la adquisición de las frecuencias 32 y 35, que luego se identificaron como los canales virtuales 14 y 3. Catorce TV opera desde 2017, luego de adquirir la operación comercial de MarkeTV. Para extender la señal, se instalaron transmisores en el Gran Santo Domingo y en las regiones norte, este y sur, algo que Alcántara califica como una proeza por haber nacido dos canales juntos a nivel nacional.

Sin embargo, el empresario cuestionó que se hayan aplazado sucesivamente las transiciones hacia la televisión terrestre digital. Aseguró que sus dos canales son los únicos en República Dominicana que transmiten las 24 horas cien por ciento en digital. Para apoyar la cobertura del programa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), ACD Media ha distribuido convertidores en diversas localidades. Asimismo, reclamó que existan incentivos fiscales para modernizar la tecnología de las televisoras, tal como ocurre en otros países.

El desplome de la publicidad y la falta de unión

Uno de los puntos más críticos es la reducción dramática de los ingresos publicitarios. Alcántara estima que la televisión, la radio y la prensa escrita pasaron de concentrar el 90 % de la inversión publicitaria a recibir apenas el 20 %, ya que las plataformas digitales absorben la mayoría de esos recursos. A este problema se suman el encarecimiento de la energía eléctrica, los aumentes salariales, la compra de contenidos en dólares y la falta de incentivos fiscales.

Además, critica que la televisión dominicana no ha logrado crear una organización empresarial que defienda los intereses de los operadores, a diferencia de lo que ocurre en la radiodifusión. Recordó que participó junto a Manuel Corripio en la defensa de las televisoras durante las discusiones de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, pero que la queja sobre la falta de un órgano defensor persiste.

Finalmente, alertó que el deterioro económico de los medios independientes es delicado para la democracia.