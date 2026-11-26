Espectáculos

La Fundación Bulevar de las Estrellas anunció que le develarán una estrella de bronce en reconocimiento a su trayectoria y a todo lo que ha aportado al entretenimiento dominicano.

La cita es mañana viernes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 de la mañana. El evento será en el paseo central de la avenida Winston Churchill, casi esquina con Víctor Garrido Puello, justo frente a la Torre Banreservas. Al evento llegarán sus familiares, colegas, gente de los medios e invitados especiales.

Seamos honestos, Jochy se lo merece. Con más de cinco décadas en los medios, Jochy Santos se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión dominicanas. Su humor y esa forma tan natural de conectar con la gente han acompañado a varias generaciones de dominicanos.

Además, el tipo ha sabido lanzar proyectos que se volvieron icónicos, como “El Mismo Golpe con Jochy”, “Divertido con Jochy” y “Es Temprano Todavía”. Con todo eso, no solo ayudó a crecer el entretenimiento nacional, sino que le abrió la puerta a muchísimas figuras nuevas de la comunicación.

¿Quién más se merece una estrella en ese bulevar?