Espectáculos

Lucho RK sigue demostrando quién es que manda en la lista de singles en España, manteniendo su tema ‘Retrica’ en el puesto número uno por otra semana más. Y no es solo eso: mantiene otros cuatro temas dentro del top 10, exactamente en los puestos tres, seis, siete y diez. Parece que el flow de Lucho RK está imparable y nadie le va a bajar la corona tan fácil.

Pero ojo, que la movida fuerte de la semana no vino por un estreno, sino por un subidón que nos dejó a todos con la boca abierta. Myke Towers, el rapero, cantante y compositor puertorriqueño, irrumpió en el top 10 con su nuevo éxito ‘Te imagino’. La canción subió del puesto 22 al número nueve. ¡Esa sí que es una entrada triunfal! Cuando Myke Towers se propone pegar un tema, lo pega con to' y sin miedo al éxito.

Aunque no hubo muchas entradas nuevas esta semana, las que llegaron, vinieron con su sazón. La colaboración de Natos y Waor con Recycled J, Morad e Hijos de la Ruina, ‘Mi vida’, se coló en el puesto 32. Esta colaboración combina el urban con el ritmo de club.

Otros que se asomaron en la lista fueron el español Ralphie Choo, cantante, compositor y productor, con su sencillo ‘El Hueso’, que aterrizó en el puesto 50. Este tema es un adelanto del disco que publica en febrero y fue recientemente Canción del Día en la web. También los italianos Pucho y MIA, junto a L0rna y Cristy, se tiraron el remix de ‘Non Mi innamoreró’ y se metieron en el 79. ¡La música traspasando fronteras!

Y para cerrar el listado de los que hacen su entrada, en la parte baja de la tabla tenemos a Alleh con ‘Carita linda ;)’, un merengue electrónico que se sitúa en el puesto 90. Y Estopa no se quedó atrás, colocando su tema ‘Paseo’ en el 98. Además, ‘Como camarón’ se dio su vuelta por la lista, reingresando en el puesto 43.

Definitivamente, la escena musical española está que arde con tanta variedad y talento. ¿Quién creen ustedes que le dará el próximo susto a Lucho RK o a Myke Towers en las alturas de los charts?