Famosos

¡Santo Dios, qué noche nos dio Miss Universo el pasado martes 25 de noviembre! La puertorriqueña Jennifer Barreto se llevó la corona de Miss Universo 2026 y no solo hizo historia para su isla, sino para el mundo entero. Ella es la primera madre y mujer casada en conquistar este título universal, marcando un antes y un después en el certamen que este año celebra su 75 aniversario.

Jennifer Barreto, una modelo y reina de belleza de 27 años, ya había sido Miss Universo Puerto Rico antes de esta victoria épica. Su triunfo es un verdadero «palazo» para su país, poniendo fin a una espera de veinte años desde que Zuleyka Rivera ganó en 2006. Barreto, que tiene una niña, demostró que la belleza y el liderazgo no tienen por qué estar atados a los viejos paradigmas de la soltería o la maternidad. Además de su carrera en el modelaje, esta reina es una especialista en prevención del Departamento de Guerra de Estados Unidos y colabora con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico, lo que nos da un «package» completo, como diríamos aquí.

¡Haciendo Historia y Rompiendo Esquemas!

El cambio de reglas en Miss Universo, que permitió la participación de mujeres casadas y con hijos, era algo que veníamos esperando y Jennifer Barreto lo ha aprovechado al máximo, demostrando que se puede ser madre y esposa sin que eso le quite ni un poquito de brillo a la corona. Su victoria es un mensaje clarísimo de inclusión y modernidad para un concurso que, honestamente, ya le hacía falta un buen «refresh». Es la sexta corona para Puerto Rico, y la segunda vez que la isla gana el certamen en su propia casa, reviviendo la emoción de la victoria de Denise Quiñones en 2001. Este triunfo es un orgullo para los boricuas y, seamos claros, ¡para el Caribe entero que siempre apoya a sus reinas!

La Batalla de las Reinas y la Representación Dominicana

El show en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, estuvo «heavy», con 116 delegadas compitiendo por la ansiada corona. Pero la noche fue para Jennifer Barreto, quien se impuso frente a unas finalistas de infarto. Nuestra Melissa Núñez, representando a República Dominicana, se lució como la primera finalista, ¡dejándonos con el corazón en la mano! La venezolana Clara Vegas quedó como segunda finalista, la filipina Bea Millan-Windorski en tercer lugar, y la neozelandesa Georgia Waddington en cuarto. El Top 12 también incluyó a bellezas de lugares tan diversos como República Democrática del Congo, Francia, Chile, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Nicaragua.

Cuando llegó el momento de las preguntas, esas que ponen a prueba no solo la oratoria sino la mente, nuestras latinas dieron cátedra. A la pregunta de '¿Qué es lo que el mundo más necesita de sus líderes en este momento?', Clara Vegas nos habló de empatía, recordando los terremotos de este año y la solidaridad de la gente. ¡Un mensaje potente! Y nuestra Melissa Núñez no se quedó atrás, apostando por la responsabilidad y la rendición de cuentas. Joyce Giraud, miembro del jurado y Miss Universo Puerto Rico 1998, ya había soltado que buscaban a alguien con "lado humano, que marque centro, que marque historia", una mujer "inteligente, elocuente, empática, bella, carismática, es el paquete completo". Y parece que Jennifer llenó todos esos requisitos, ¿o no?

Controversias y Negocios Detrás de la Corona

Pero no todo fue color de rosa. A pesar de la gran celebración del 75 aniversario, la organización de Miss Universo sigue en medio de un sancocho de controversias internas. De entrada, vetaron a seis candidatas del Sudeste Asiático (Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos), ¡como si nada! Parece que la empresa está dividida desde enero de 2024 a partes iguales entre Legacy Holding (del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, lo que sería Miss Universo Occidental) y JKN Global Group (de la tailandesa Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip, la autodefinida Miss Universo Oriental). ¡Un lío de poderes que pa' qué te cuento!

Y si eso fuera poco, recordemos que en la edición de 2025 en Tailandia, la mexicana Fátima Bosch se coronó, ganando popularidad al denunciar insultos del entonces organizador, pero luego ¡salieron acusaciones de fraude en su elección! Con todo y el relajo, la fiebre por Miss Universo no para: las entradas para la final en Puerto Rico se agotaron en menos de 48 horas, marcando un récord de ventas. Eso demuestra que, con o sin dramas internos, el público sigue «enganchao» con este show. Así que, con Jennifer Barreto haciendo historia, ¿qué más nos espera de este Miss Universo dividido?.