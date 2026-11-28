Espectáculos

Imagínate tener un hitazo en las manos pero estar limpio, sin un peso para promocionarlo. Así es como se sentía Gente de Zona antes de que Marc Anthony entrara en el juego. En el podcast «Desde Cero», un web show grabado en Miami, Alexander Delgado y Randy Malcom soltaron la verdadera historia detrás de «La Gozadera» y la generosidad del salsero.

Resulta que Marc Anthony no cobró absolutamente nada por participar en la canción. Y si eso no fuera suficiente, el artista les cedió todos sus derechos sobre el tema. Cuando el conductor y el público en el show preguntaron por el porcentaje que tenía el salsero en la obra, Alexander fue directo: «Cuando grabó 'La Gozadera' con nosotros no pidió porciento de la canción, nos dio todo el porciento a Gente de Zona. Él no nos cobró un peso. Lo que hizo fue firmarnos».

Pero la vuelta no terminó ahí. Randy Malcom explicó que el apoyo de Marc Anthony fue el trampolín para que el dúo lograra un contrato con Sony Music, y estuvieron 10 años en la industria. «Nos regaló la canción, nos firmó y gracias a Marc Anthony después firmamos con Sony», afirmó Randy.

La situación era crítica antes de la colaboración. El dúo contó que habían invertido todo su capital en la grabación y el video, dejándolos sin fondos para la promoción. En medio de esa desesperación, apareció Marc Anthony preguntando si podía sumarse a la canción. Alexander recordó entre risas que, durante la sesión de estudio, el salsero le preguntó cuál era su parte de la canción, y aunque él le ofreció el 60 o 70 por ciento, Marc simplemente quería saber qué parte debía cantar.

«La Gozadera» salió en 2015 y se convirtió en un fenómeno que alcanzó el número uno en las listas de Billboard de Latin Airplay, Latin Tropical y Latin Rhythm. El tema formó parte del álbum Visualízate, lanzado en 2016, el cual se llevó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Fusión Tropical.

Honestamente, que un artista de ese nivel regale sus regalías y te abra la puerta de una disquera es un movimiento de jefe. ¿Quién más hace eso hoy en día en la industria?