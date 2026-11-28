Espectáculos

Johnny Depp hizo hasta lo imposible para que lo despidieran durante la segunda temporada de la serie 21 Jump Street, conocida en algunos países como Comando especial. Según detalla el periodista Mark Seal en su biografía The Many Faces of Johnny Depp, el actor intentó escapar de un personaje que ya no quería interpretar recurriendo a provocaciones constantes en el set.

Entre sus ocurrencias para llamar la atención de los productores, Depp llegó a presentarse al rodaje vestido de Gandhi. En otra ocasión, prendió fuego a su propia ropa interior en el set como forma de protesta porque no habían limpiado su tráiler. Incluso llegó a colocarse una curita en la cara con la intención de ocultar sus facciones frente a las cámaras. Sus problemas también saltaron fuera del trabajo, como cuando fue arrestado y acusado de agresión tras una pelea con un guardia de seguridad en una fiesta en un hotel de Vancouver. Pese a todo este caos, los productores decidieron que conservara su puesto.

De la guitarra a las cámaras por accidente

Para entender este comportamiento hay que saber que Depp nunca planeó ser actor. Desde los 12 años, cuando recibió su primera guitarra, la música fue su prioridad. A los 16 años dejó los estudios para tocar en The Kids, una banda de rock con impacto en la escena de Florida. En 1983, a los 20 años, se mudó a Los Ángeles con sus compañeros buscando un contrato discográfico, pero el proyecto no prosperó porque los recitales no daban para cubrir los gastos. Para sobrevivir, terminó vendiendo lapiceras por teléfono.

La actuación llegó por casualidad. Su esposa de entonces, Lori Anne Allison, lo contactó con Nicolas Cage, quien le sugirió probar suerte frente a las cámaras y lo presentó a su representante. Así consiguió una audición y debutó en la película de terror Pesadilla en lo profundo de la noche en 1984. El propio Depp describió en una entrevista con Larry King en 2011 que su entrada en Hollywood fue un accidente, ya que estaba buscando trabajo en cualquier lugar cuando surgió la propuesta de Cage.

El odio al ídolo adolescente

En 1987 llegó Comando especial, donde interpretó al oficial Tom Hanson junto a Holly Robinson, Peter DeLuise, Dustin Nguyen y Steven Williams. La serie fue un éxito rotundo y el rostro de Depp inundó las portadas de revistas, convirtiéndolo en el atractivo principal de la cadena Fox. Este éxito se tradujo en dinero: Seal reporta que su sueldo subió de 6,000 dólares por episodio en la primera temporada a 12,000 en la segunda, y llegó a los 45,000 dólares por capítulo en la tercera.

Sin embargo, Depp se sentía incómodo con la imagen de producto de consumo masivo y odiaba la idea de que alguna adolescente tuviera un póster con su cara en el cuarto. No estaba de acuerdo con el concepto de la serie; en una entrevista con la revista Sky en 1990, afirmó que moralmente no coincidía con la idea de tener policías infiltrados en escuelas secundarias, llegando a decir que eso "roza el fascismo".

Tensión en el set

El malestar del actor afectó la convivencia con sus colegas. Según Seal, solo un compañero se atrevió a decirle directamente que se estaba comportando mal. Holly Robinson, aunque comprendía que Depp era infeliz, estaba encantada con la serie y le resultaba difícil trabajar con alguien que quería arruinar la experiencia para los demás.

Robinson intentó hablar con él en su tráiler para explicarle cómo se sentía, pero inmediatamente después de esa conversación, Depp destrozó el vehículo. A pesar de esto, ella recordó que él tiene un corazón enorme, aunque reconoció que estaba profundamente frustrado por el encasillamiento de galán juvenil. Su primera apuesta para romper con esa imagen fue la película musical Llora nena en 1990.