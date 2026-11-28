Espectáculos

Jennifer Barreto vivió un momento inolvidable el sábado 28 de noviembre al debutar como Miss Universe 2026 en el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. La reina de belleza se integró a la celebración en Nueva York, que este año conmemora su centenario, y compartió la pantalla con el presentador mexicano Clovis Nienow.

La boricua no fue sola a la fiesta. Su hija Penélope, de siete años, la acompañó para disfrutar juntos de esta edición histórica, convirtiendo el evento en un recuerdo familiar. Barreto confesó estar emocionada por formar parte de la actividad, destacando que era la primera vez que asistía a esta celebración.

Este debut llega después de que Barreto hiciera historia al convertirse en la primera madre en conquistar el concurso, devolviéndole la corona a Puerto Rico después de 20 años y otorgándole a la isla su sexta victoria en el certamen.

Fuera de las pasarelas, la isabelina de 27 años tiene un perfil súper imponente. Cuenta con un bachillerato en Psicología Investigativa y dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. De hecho, desde 2021 trabaja como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas.

La soberana, que mide cinco pies y 11 pulgadas, está casada con Jean Carlos Barreto y representó al pueblo de San Sebastián en el Miss Universe Puerto Rico 2026.

La verdad es que Jennifer no solo ganó la corona, sino que nos demostró que se puede ser mamá, profesional y reina al mismo tiempo. ¡Eso es tener el paquete completo!