Famosos

¡Atención, coristas de corazón roto y amantes de la bachata buena! Ramy Torres acaba de presentar su más reciente sencillo, titulado "A que vuelves". Y déjennos decirles que el título ya promete un drama de los buenos, de esos que nos encantan pa' escuchar en repeat.

La vaina es que el temazo no es de cualquier autor, ¡sino del mismísimo El Blachy! Sí, el merenguero típico le metió mano a esta bachata y la verdad es que se la comió, dejando claro que tiene talento pa'l despecho en cualquier género. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. Dicen que este sencillo marca el inicio de una etapa nueva para Ramy, ¡así que agárrense!

Lo que más nos gusta es que, aunque suena modernísima y con esos matices que están en la onda de ahora, no perdió la esencia romántica que nos atrapa de la bachata. Es fresca, sí, pero con ese sabor a historia de amor que nos llega directo al alma. Una de las frases que nos dejó pensando es "Seré tu mejor historia...", una indirecta bien directa que busca conectar con todos los que vivimos el amor y el desamor a través de la música. ¡Uff!

Este lanzamiento es solo el primero de varios temas que Ramy Torres tiene en el horno. Se está preparando con to' para fortalecer su propuesta y llevar su música a nuevos mercados, ¡y con razón! Este muchacho, que viene de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez, no se anda con chiquitas. Tiene la mira puesta en conquistar no solo República Dominicana, sino también escenarios por toda América Latina.

Con este sencillo, Ramy reafirma su compromiso con la música y presenta una nueva carta de presentación para seguir construyendo su camino en la industria.