Famosos

El dominicano León Yamil compartió un mensaje con su gente por Instagram después de la tremenda alegría de ganar su primer Latin Grammy. El problema es que, aunque está súper agradecido por todo el cariño, reveló que lleva unos días "aplastao" por quebrantos de salud que le han parado el ritmo.

Yamil agradeció a todos los que le han escrito y dijo que los quiere y aprecia demasiado. Pero, de una vez, explicó la situación: anda con fiebre y unos estornudos que no lo dejan en paz, tanto así que hasta ver el celular se le hace difícil. Contó que quería estar muy presente, pero que esto lo ha parado un poco.

La vaina es tan seria que hasta se quedó sin voz. Él mismo aprovechó para decir que si alguien lo ha llamado y no le ha contestado, ya sabe por qué. Aclaró que está afónico y sin voz. ¡Qué mala pata que esto le caiga justo ahora, cuando lo que debería estar haciendo es celebrar!

Pero Yamil no se rinde. A pesar del malestar, está gozando el cariño de la gente y ya prometió que viene contenido nuevo cuando se recupere. "Prepárense pal contenido que viene cuando me sane", adelantó con el ánimo arriba.

Este Latin Grammy, que le llegó por la canción "Nombre y apellido", es un palo en su carrera profesional. Él la escribió junto a Luis Enrique, el salsero nicaragüense, y Ender Thomas. El tema, interpretado por el mismo Luis Enrique y el cantante urbano De La Ghetto, se llevó el premio a Mejor Canción Tropical durante la ceremonia Premiere de los Latin Grammy 2026, que se celebró en Las Vegas. Este reconocimiento es un gran paso para León Yamil, que ha construido gran parte de su carrera detrás de las canciones, participando en composiciones y producciones para artistas de diferentes géneros. Su trabajo, que va desde la música tropical hasta el pop y los ritmos urbanos, muestra una versatilidad que le ha permitido colaborar en proyectos dirigidos a muchísimos públicos.

Este año ha sido tremendo para Yamil, ya que también se llevó su primer Premio ASCAP en 2026 por "Tu feo", una canción interpretada por los artistas Prince Royce y Lenny Tavárez. Con su primer Latin Grammy y este reconocimiento de ASCAP, León Yamil está consolidando su nombre como un creador musical de peso, marcando un año súper significativo para su trayectoria. Sus fans, mientras tanto, estamos locos por verlo recuperado y con todo el material nuevo.

Esperemos que se mejore pronto para que pueda celebrar como se debe y nos suelte esa música que tiene guardada. ¡A la recuperación se ha dicho, y que vengan más éxitos sin gripe!