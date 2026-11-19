Espectáculos

Marquen la fecha en su calendario porque este viernes 20 de noviembre el Palau Sant Jordi de Barcelona va a estar en candela con la 21ª edición de los LOS40 Music Awards Santander. Estos premios, que vuelven a Cataluña, prometen una noche llena de estrellas y una alfombra roja que es pa' morirse, con todo el mundo queriendo ver los looks.

El show lo van a encender Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno “El Gallo”, quienes serán los presentadores de esta gala. Aquí se van a reconocer los trabajos más duros del año y van a reunir a lo más pegao del momento, tanto de aquí como de fuera. El cartel de artistas que van a performar en vivo, con shows creados exclusivamente para esa noche, incluye nombres que nos tienen locos: Olivia Dean, Romeo Santos, Prince Royce, Quevedo, Guitarricadelafuente, Carlos Vives, Estopa, Ravyn Lenae, Rosa Linn, Lola Índigo, Ana Mena, Emilia, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Ryan Castro, Camilo, Lucho RK y Álvaro de Luna. ¡Miren qué alineación!

Si pensaban ir, ya es tarde, las entradas volaron en tiempo récord, se agotaron de una vez. Pero no se queden con la gana, porque pueden ver la gala a partir de las 20:30 horas en la web, la app y el canal de YouTube de LOS40, también en Divinity y en Mediaset Infinity. Y lo mejor de todo, para toda Latinoamérica y Estados Unidos, ¡la pueden disfrutar por TNT! Así que no hay excusa para perderse este fiestón.

Y como hay que calentar los motores, desde las seis de la tarde viene “El Preshow”, un programa que lo van a conducir Cris Regatero, Jesús Taltavull, Karin Herrero, David Álvarez y Marta Camin. Esto lo pueden seguir exclusivo por la web, la app y el canal de YouTube de LOS40. Más de hora y media de chismecitos, anécdotas y entrevistas al pasillo con los artistas, ¡sin desperdicios!

En cuanto a las nominaciones, la reina Rosalía es quien va por la corona con siete candidaturas para LOS40 Music Santander 2026. Pero la lista es larga y tiene a un montón de duros como Shakira, Bruno Mars, Olivia Dean, Aitana, Taylor Swift, Pablo Alborán, Eladio Carrión, Manuel Turizo, Maluma, Prince Royce, Romeo Santos, Karol G, Feid, Lola Indigo, Ana Mena o Bad Bunny, entre otros. Todos ellos están compitiendo por premios importantes en las categorías de España, Internacional y Global Latina. ¡Una verdadera batalla musical!

Estos LOS40 Music Awards Santander 2026 también marcan el cierre de las celebraciones por el 60 aniversario de la emisora. Sesenta años poniendo la banda sonora a generaciones y viendo crecer a artistas que hoy forman parte del imaginario colectivo de millones de oyentes. ¿Quién creen que se va a llevar los premios gordos?