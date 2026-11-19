Espectáculos

La espera ha terminado, y con ella, una sorpresa que nos tiene con la boca abierta. ¡Nuestra Karol G, la Bichota, acaba de aterrizar en Grand Theft Auto VI! Su exitazo ‘El Makinón’, que grabó junto a Mariah Angeliq, ya es parte oficial de la banda sonora de este videojuego tan esperado, desarrollado por Rockstar Games. El estreno mundial es hoy mismo, jueves 19 de noviembre, y ya sabemos que las calles de Vice City en el estado de Leonida van a sonar a puro flow latino.

Grand Theft Auto es una serie de videojuegos de acción-aventura. La franquicia de Rockstar Games siempre ha usado sus estaciones de radio in-game como una plataforma de difusión musical que conecta la narrativa del juego con las tendencias sonoras del momento.

¡Una playlist que está en to’ lo suyo!

‘El Makinón’ está en Cocoteo FM, la estación de radio dedicada al reguetón y los ritmos urbanos dentro del juego. Pero ojo, que la Karol no es la única estrella que va a sonar mientras se arman los líos en Vice City.

Los primeros reportes, que recopilaron veinte canciones iniciales, ya nos confirmaron una lista que es pura candela. Aparte de nuestra Karol G, el Feid también se luce con ‘Chorrito pa las ánimas’. Y agárrense, porque Bad Bunny viene con varios palos como ‘EoO’, ‘Otra noche en Miami’, ‘25/8’ y ‘Mojabi Ghost’ con Tainy. La Rosalía con ‘Candy’ y Rauw Alejandro con ‘Macacoa 2000’ también están en la casa.

Y aquí es donde nos ponemos más contentos: ¡la música dominicana dejando su huella! El Alfa, junto a Axel Rulay y Farruko, con ‘Si es trucho es trucho’ va a tener a to’ el mundo perreando. Romeo Santos y El Chaval de la Bachata nos ponen románticos con ‘Canalla’. Y no podía faltar Tokischa con Bulin 37 en ‘Celos’, ¡que esa pareja es fuego! También se unen a la fiesta Young Miko con ‘Ni le cabe’, Judeline con ‘Besito’, Anuel AA y Haze con ‘Amanece’, Omar Apollo con Latin Mafia en ‘Hecho para ti’, Myke Towers con ‘Girl’, Elvis Crespo con ‘Nuestra canción’, Miky MJ Nebreda con ‘La pari’ y Calle 13 con ‘Suave Mix’. ¡Qué junte!

Se espera que esta selección sea solo el comienzo y que los jugadores descubran más temas de artistas hispanohablantes a medida que exploren el mapa. ¡Estamos ready para ver qué más nos traen!

El Makinón: Un palo mundial

‘El Makinón’ no llegó a GTA VI por casualidad, mi gente. Este tema, que salió en marzo de 2021 como parte del álbum KG0516, ha sido un verdadero fenómeno. Alcanzó el puesto seis en el listado Hot Latin Songs de Billboard y lideró la clasificación Latin Airplay en Estados Unidos. ¡Y ni hablar de las reproducciones! Ha superado los mil millones en YouTube.

La canción también recibió la certificación Diamante Latino, que la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos le dio por vender más de 660.000 unidades en ese mercado. Además, se llevó el premio a Mejor Canción Urbana en los Premios Nuestra Tierra de Colombia en 2022, Canción del Año y Video del Año en los Premios Tu Música Urbano, y fue reconocida por la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores.

GTA VI: ¡Una inversión de otro mundo!

El lanzamiento de GTA VI es un evento gigante, y con razón. Han pasado 13 años desde que salió la entrega anterior en 2013, ¡así que la expectativa es máxima! Y con un presupuesto estimado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, este juego se ubica entre las producciones con mayor inversión dentro de la industria del entretenimiento. ¡Eso es una barbaridad de dinero!

Los expertos en tecnología y comercio predicen que el juego, que costará entre 80 y 100 dólares, va a generar miles de millones en ingresos solo en sus primeras semanas. Imagínense el impacto, que otras compañías y estudios de cine decidieron no estrenar nada en estas fechas cercanas para no competir con este monstruo. Las estaciones de radio en la franquicia GTA siempre han sido clave para impulsar la música y esta vez no será la excepción, ¡así que a darle play a Cocoteo FM! ¿Quién va a ser el primero en escuchar a El Alfa o Tokischa mientras escapa de la policía?