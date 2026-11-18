Famosos

Lil Naay sigue consolidándose como uno de los duros de la música urbana en el país, y ahora nos cae encima con su álbum “Lo bandido en la lleka”, una producción de once canciones que llegó de la mano de 1844 Tech/Mercury/Universal. La verdad es que este tipo no para de sorprendernos con la buena música que trae, y con productores como Kookies y Rewire detrás de los controles, sabemos que el sonido está impecable.

Pero ojo, que no todo es bandidaje. El tema principal del álbum, “Dios primero”, es una joya que te agarra el alma. Naay se fue por la línea personal y espiritual, invitando a la gente a confiar en sus procesos y a superarse con fe. Uno que está en la calle sabe que la vida da sus golpes, y este tema narra las dificultades que hay que pasar para llegar a la cima. Con un vocabulario simple y de barrio, conecta de una vez con la gente. ¡Perfecto para cuando uno se siente medio tumbao y necesita un empujón!

Este álbum le da continuidad a una trayectoria que ya tiene palos que nos han puesto a gozar, como “PA’ TRIPEA”, “MAMI”, “MOOD BRAZIL”, “PRENDE”, “OTRO SISTEMA” y “UNA BABY EN SANTIAGO”. O sea, que Lil Naay no es un improvisado, ¡el tipo lleva tiempo dándole con todo y demostrando que tiene su sazón!

Estamos claros que Lil Naay está en su mejor momento, encendiéndolo todo. Recientemente metió un concierto a casa llena en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz en Santo Domingo, una vaina de otro nivel. Y para que no se diga que no repite, ya tiene pautada una segunda presentación en ese mismo coliseo el 2 de enero de 2027. ¡Ahí es que se ve quién es quién!

Y si creían que eso era todo, prepárense porque el artista ya está montando una gira por Estados Unidos para llevar su música a la diáspora que lo sigue fielmente. Pronto sabremos las fechas y las ciudades exactas, pero lo que sí sabemos es que este tigere no se duerme. ¿Será que “Lo bandido en la lleka” nos trae el himno del 2027?