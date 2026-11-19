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Aarón Díaz, ese actorazo mexicano-norteamericano que recordamos por papeles como Mariano en “Teresa” y en “Clase 406”, acaba de soltar un bombazo: dice que lleva ¡quince años! vetado de la industria del entretenimiento en México. La denuncia la hizo a través de una serie de historias en Instagram, donde explicó que ha enfrentado un montón de dificultades en su carrera por culpa de unas cuantas personas que, según él, controlan el mercado mexicano.

El tipo no se anduvo con rodeos. De una vez por todas les mandó el mensaje a quienes lo tienen a raya, diciendo: “¿A quién le importaría realmente si no me volvieran a ver en una pantalla? Porque a la mafia de mierda que manipula la industria en México le haría muy feliz”. ¡Así, directo! Imagínense el coraje que tiene acumulado para hablar así, de frente y sin filtro. Parece que el veto, lejos de callarlo, le ha dado más ganas de fajarse.

Pero Aarón no se quedó solo en la queja. Afirmó que, a pesar de todo el bloqueo, él vuelve a trabajar porque es la gente, el público, quien lo pide y quien decide. Dijo que lleva 15 años bloqueado, que a los ejecutivos se les olvida que la gente manda y que fue el público quien le dio la oportunidad de hacer lo que ama desde el día uno, dándole un ‘jab’ a los ejecutivos de la industria. Y como pa’ rematar, dijo que cuando el público está de su lado, ni los managers ni los ejecutivos pueden callarlo por siempre. ¡Qué mensaje tan potente!

El actor, que después de su protagónico en “Teresa” en 2010 se desvaneció de la televisión de su país, no ha estado de brazos cruzados. Ha trabajado en un montón de producciones fuera de México con Univision y Telemundo, como “El Talismán” (2012), “Rosario” (2013), “Santa Diabla” (2013-2014), “Los Miserables” (2014), “Tierra de Reyes” (2014-2015), “Quantico” (2016-2017) y “Betty en Nueva York” (2019). O sea, que aunque lo quisieron parar, él siguió dándole.

Y parece que la cosa va mejorando, porque en 2022 protagonizó la serie mexicana de streaming “Toda la sangre”. Ahora, Aarón advierte que muy pronto verán cómo “estas ratas” se tragarán su propio veneno, y asegura que es imposible frenar a alguien que tiene la bendición de la gente. A sus fans les prometió que muy pronto lo volverán a ver contando historias como las que les gustan y merecen. ¿Será que viene una nueva era para Aarón Díaz? ¡Se prendió esto!