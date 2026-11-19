Famosos

El Museo Bellapart no se anda con chiquitas y celebró por todo lo alto la tercera edición de su Premio de Arte Juan José Bellapart 2026. Y la verdad es que la vaina se puso buena, porque los máximos honores se los llevaron dos pesos pesados: Francisco Sánchez, que viene de Guanacoboa, y José Pelletier, ¡quienes compartieron los dos premios principales como si fueran hermanos del pincel!

Pero no solo los experimentados se lucieron. El talento joven también brilló con luz propia. Franz Caba se alzó con la distinción para los creadores menores de 35 años, demostrando que el futuro del arte dominicano está en buenas manos. La ceremonia de premiación se realizó el miércoles 18 de noviembre.

Este año, la competencia estuvo más dura que nunca. ¡Imagínense! Un récord de 185 artistas presentaron un total de 298 obras, de las cuales solo 74 propuestas fueron las elegidas para la final. Ahí había de todo: pintura, escultura, grabado, dibujo y hasta medios mixtos. El jurado estuvo integrado por la historiadora del arte María Elena Ditrén Flores, la artista visual Inés Tolentino y el artista de origen uruguayo Fernando Varela.

La presidenta del Museo Bellapart y de la Agencia Bella, Maribel Bellapart Álvarez, dijo claro que el certamen es una forma de honrar a sus padres, Milagros Álvarez y Juan José Bellapart, y de crear un espacio donde las generaciones de artistas se encuentren y conecten.

Las obras que pasaron el corte exploran de todo un poco: desde la nostalgia por el país y las transformaciones humanas, hasta temas que nos tocan de cerca como la deshumanización tecnológica, el caos y la música. ¡Un reflejo de lo que le da vueltas a la cabeza a nuestros artistas hoy día!

Además de los premios gordos, hubo seis menciones de honor que no se quedaron atrás: la primera fue para Willy Abreu de la Cruz, la segunda para Marcelo Ferder, la tercera para Enrique Royo, la cuarta para Irene Sierra Carreño, la quinta para Wali Vidal y la sexta para Rodrigo Escalante. ¡Un aplauso para todos ellos!

Si te pica la curiosidad, tenemos una buena noticia: las obras premiadas y finalistas componen la exposición actual del Museo Bellapart, abierta al público desde el 19 de noviembre. Y lo mejor de todo es que estarán ahí hasta febrero de 2027. Así que, ¿quién se apunta a darse una vuelta cultural y ver de cerca la genialidad dominicana?