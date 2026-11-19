Espectáculos

¡Ay, Dios mío, aquí vamos de nuevo! Jonathan R. Rosario Ortiz, mejor conocido como “Gallo the Producer”, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el productor y personaje de redes sociales está en el ojo del huracán por un nuevo y presunto incidente de violencia física. ¿El blanco? El creador de contenido Franco Micheo. La situación se armó durante una grabación en los estudios de Gallimbo y, ¡claro!, la gente en las redes no se hizo esperar.

Según lo que se ha regado como pólvora, el momento clímax de esta novela incluyó una aparente bofetada de Gallo a Micheo. Y como era de esperarse, esto desató la furia de Chente Ydrach, el dueño y figura principal de Gallimbo Studios. La reacción fue inmediata: Chente salió, sin pensarlo dos veces, a anunciar que Gallo tiene las puertas cerradas en sus instalaciones, ¡vetado y punto!

En un mensaje directo y sin rodeos en su cuenta de Instagram, Chente Ydrach dejó claro su sentir: “Me disculpo con Franco Micheo, de hoy en adelante Gallo The Producer está vetado de Gallimbo y más nunca vuelve a pisar estos estudios, ya pasaste la raya. Le pido disculpas también a la audiencia de Gallimbo por este inconveniente”. ¡Ahí lo tienen, una decisión firme que no deja lugar a dudas!

Por su parte, Franco Micheo, que fue quien recibió el aparente golpe, también recurrió a su Instagram para expresar su frustración. Lamentó que una semana de tanta emoción para él, reemplazando a Chente en Gallimbo, terminara así, y explicó que intentó darle un consejo de buena fe a Gallo sin imaginar esa reacción. Además, indicó que tiene conversaciones pendientes con sus abogados, lo que deja entrever que el asunto podría escalar a un plano legal. ¿Será que esto acaba en los tribunales de nuevo?

Pero, ojo, que muchos cibernautas en las redes sociales tienen su teoría. Para un montón de gente, este episodio no es más que una actuación. ¿El propósito? Burlarse o recrear la ya notoria situación entre el mismo Gallo y el polémico Edwin “Mondongo” Marrero, un caso que, como todos sabemos, sí llegó hasta los tribunales. Y es que, siendo honestos, el historial de Gallo The Producer con las controversias es ya más largo que la lista del supermercado.

No es la primera vez que Gallo se ve envuelto en problemas así. Hay que recordar que en junio de 2026, la polémica se encendió cuando agredió a “Mondongo”, y ese incidente quedó grabado en vivo durante una transmisión de un programa de “Molusco TV”. Como consecuencia, en octubre de 2026, fue declarado culpable de agresión simple menos grave. También tuvo un altercado con un policía municipal en el Viejo San Juan, aunque ese caso fue archivado después de sus disculpas.

Además, Gallo no dudó en protagonizar un bochornoso enfrentamiento con las periodistas televisivas Sylvia Hernández y Yulianna Vargas, a quienes insultó públicamente mientras cubrían sus procesos judiciales. Con un prontuario así, uno se pregunta si a Gallo The Producer le gusta el drama o si simplemente no logra evitar que se le peguen los líos. ¿Tú qué crees?