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Firelei Báez, la dominicana que está poniendo el arte de la isla en el mapa mundial, acaba de hacer de las suyas otra vez, ¡y a lo grande! Una de sus piezas se vendió por US$1,132,000 en una subasta de Sotheby’s en Nueva York. Con esto, nuestra artista no solo se lució, sino que también estableció un nuevo récord personal de cotización para sus creaciones. La obra que causó todo este revuelo se titula Encyclopedia of Gestures (Jeu du monde) y encontró nuevo dueño el 16 de noviembre de 2026.

¿Se acuerdan del palo que dio en noviembre de 2025? Pues sí, esa marca ya es historia. Firelei superó los US$1,111,250 que había conseguido por otra de sus joyas, Untitled (Colonization in America, Visual History Wall Map, Prepared by Civic Education Service), en una subasta de Christie’s. O sea, que rompió su propio récord por unos US$20,750, ¡y eso es estar a otro nivel! Este resultado no es casualidad, es la confirmación de que el trabajo de Báez cada vez es más valorado entre los coleccionistas y en el mercado internacional del arte. ¡Ella no está en juego, ella está jugando con las grandes ligas!

Y la pieza que rompió el récord es una vaina impresionante. Se hizo en 2023 usando una mezcla de óleo y acrílico sobre un lienzo impreso de archivo. Y si creían que eso era todo, ¡esperen! La obra no solo se vendió por una millonada, sino que superó por muchísimo la estimación mínima que le habían puesto antes de la subasta, que era de "solo" US$600,000. El precio final superó con creces esa estimación mínima.

Firelei Báez, nacida en Santiago de los Caballeros en 1981, es una artista dominicana que ha desarrollado su carrera principalmente en Estados Unidos, pero . Conocida por sus obras intrincadas en papel, lienzo y esculturas a gran escala, su arte es una exploración profunda de historias no contadas y voces silenciadas. En sus composiciones, ella es una maestra: combina colores intensos, figuras humanas y referencias a documentos históricos, mapas y elementos de las tradiciones culturales afrocaribeñas para hablar de identidad, memoria histórica, la diáspora africana y las complejidades del colonialismo y el Caribe.

Estudió en la prestigiosa Cooper Union y Hunter College en Nueva York, y ha presentado sus trabajos en importantes espacios e instituciones artísticas internacionales. Un hito importante fue su participación en la Bienal de Venecia de 2022, que solo confirma que esta dominicana tiene el arte por las venas y el mundo a sus pies.