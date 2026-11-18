Famosos

Prepárense las familias perrunas, porque Candestino, esos conciertos solidarios tan chulos, regresan a República Dominicana. El cantautor español Román Mosteiro es el cerebro detrás de esta iniciativa que ya va por su segunda edición en nuestro país.

La cita es el domingo 29 de noviembre de 2026, a las cinco de la tarde, en el Parque Iberoamérica de Santo Domingo. La idea es sencilla y preciosa: que tanto los perros como sus humanos se den su buen banquete de música en directo. Y lo mejor de todo, lo que se recaude irá directo a la Fundación La Merced. ¡Aquí se goza y se ayuda a la vez!

La historia de Candestino es pura inspiración. Todo comenzó cuando Román Mosteiro, cansado de no poder llevar a su golden retriever, Golfo, a los conciertos, imaginó un evento donde los peluditos no solo fueran bienvenidos, sino el VIP de la fiesta. Un concierto “human friendly” para los perros, ¡qué nivel!

Investigando, Román se topó con un estudio de la Universidad de Glasgow y la Sociedad de Bienestar Animal de Escocia que confirmaba lo que muchos ya sospechábamos: la música influye en el comportamiento de los perros. Según sus conclusiones, el reggae y el rock suave provocan las reacciones más positivas en los perros. ¡Así que ya saben, a ponerle un buen Bob Marley a los colitas!

Román le prometió a Golfo que si llegaba a los dieciséis años, le regalaría el primer Candestino. Aunque Golfo falleció el 9 de agosto de 2021, la promesa se cumplió un par de meses después con el primer concierto en Madrid. Desde entonces, este concepto ha dado la vuelta al mundo, con ediciones en España, México y, claro, aquí en República Dominicana. Por estos eventos han pasado miles de perros y sus acompañantes humanos, siempre apoyando causas animales y con un montón de artistas invitados que se suman a la vibra.

Lo que diferencia a los Candestino es que son conciertos acústicos y están pensados específicamente para que todos, sin importar si tienen dos o cuatro patas, la pasen genial. Los decibelios están bajo control, nada de ruidos estridentes o demasiada electricidad que pueda asustar a los más sensibles. Y para que todo sea pura felicidad y cero drama, expertos en conducta canina supervisan el evento. ¡Así evitamos cualquier pleito por el mejor sitio para echarse una siesta musical!

¿Están listos para bailar con sus perros y apoyar una causa chula? ¡Nos vemos en el parque!