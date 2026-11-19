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William Bradley "Brad" Pitt, ese actor y productor que nos tiene acostumbrados a puros éxitos y un montón de premios, volvió a ser el centro de atención. En 2019, nos encantó con ‘Érase una vez en Hollywood’, esa joya de Quentin Tarantino donde él le daba vida a Cliff Booth, el doble de acción y el pana de Rick Dalton, interpretado por el mismísimo Leonardo DiCaprio. La película nos metió de lleno en el Hollywood de 1969, mezclando la farándula con la tensión de los acontecimientos de Sharon Tate y los seguidores de Charles Manson.

Ahora, con una nueva producción centrada en el personaje de Cliff Booth en camino, la pregunta del millón era si veríamos de nuevo a la dupla dinámica. Pues mira, Brad Pitt, quien ya tiene 62 años, se la comió hablando de esto en la premiere de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ el pasado lunes 16 de noviembre en Los Ángeles. Y sí, confirmó lo que muchos temían: el Rick Dalton de DiCaprio no regresa. Y la razón es más complicada de lo que crees.

¡Ni con todo el maquillaje del mundo!

Pitt le reveló a The Hollywood Reporter que sí, que él y DiCaprio conversaron la posibilidad de que Rick Dalton apareciera en esta nueva historia. ¡Imagínate qué chévere habría sido! Pero, según Pitt, la vaina se puso bien difícil. "Habría sido muy divertido, pero requería mucha prótesis, lo que implicaba un par de semanas de preparación", explicó el actor. O sea, un trabajal de tiempo y dinero solo para un cameo. Según Pitt, apenas valía la pena el costo para una aparición tan breve, y aunque se habló de ello durante un tiempo, la petición parecía demasiado difícil.

¡Es que ponte a pensar! ¿Dos semanas de maquillaje y caracterización para salir un ratico? Entendemos que el presupuesto y el tiempo de un actor como DiCaprio son oro. A veces, por más que uno quiera un reencuentro épico, la logística mata el mood. Una pena, pero al final del día, los requerimientos técnicos y el tiempo de transformación física fueron los culpables de que Leo se quedara fuera.

El propio Leo lo había dicho

No es que nos haya cogido de sorpresa total. Ya Leonardo DiCaprio había hablado de esto en una entrevista con Deadline en diciembre de 2025. Él mismo confirmó que hubo conversaciones al respecto al principio pero que, al final, no iba a ser parte del proyecto. DiCaprio dijo estar deseando ver la historia de Cliff Booth, aunque no participa en ella, y añadió que David Fincher es el hombre perfecto para el trabajo. Así que, aunque nos dejó con las ganas, al menos fue transparente.

El regreso de Cliff y el chismecito de Rick

La nueva producción nos lleva ocho años después de los eventos de la original, con Cliff Booth echando pa'lante en su vida profesional en Los Ángeles. Y para que veas que el chismecito está en el aire, los avances promocionales ya nos tiran un dato: Cliff explica en una escena que ya no es el doble de acción de Rick Dalton porque, según sus palabras, el actor engordó demasiado. ¡Ay, Dios mío! Esa frase ha sido conectada directamente con los cambios físicos que DiCaprio habría necesitado para volver a encarnar a Rick. O sea, el personaje ya lo está diciendo de frente. ¡Qué fuerte!

Cambio de capitán y ruta para el estreno

Este nuevo proyecto viene con un cambio importante detrás de cámaras. A diferencia de la película de 2019, Quentin Tarantino no está en la silla de director, aunque sí participó como guionista. Quien tomó el timón fue David Fincher, lo cual es una noticia bomba porque significa otra vez a Fincher y Pitt trabajando juntos. ¿Se acuerdan de peliculones como ‘Seven’ (1995), ‘El club de la pelea’ (1999) y ‘El curioso caso de Benjamin Button’ (2008)? ¡Pura calidad! Pitt contó que, después de casi nueve meses sin avances, le picó el gusanillo y habló con Fincher. Y mira tú, en menos de 24 horas, ¡ya los dos estaban montados en el proyecto!

Así que, aunque no veremos a Rick Dalton de vuelta, la historia de Cliff Booth viene con to’ y se ve que será un palo. ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ se estrena exclusivamente en salas IMAX por dos semanas a partir del 25 de noviembre. Después de eso, pa’ la casa, porque llega a Netflix el 23 de diciembre. ¿Quién más está listo para este reencuentro de la dupla Fincher-Pitt? ¡Yo de una!