Famosos

La noticia es un palo que nos tiene a todos orgullosos: después de casi tres décadas de funcionamiento, la República Dominicana ha sido elegida para presidir, por primera vez, el Fondo Ibermedia. Esto, mi gente, es un reconocimiento brutal al desarrollo de nuestra industria cinematográfica y abre un capítulo nuevo en las decisiones del audiovisual iberoamericano.

Marianna Vargas Gurilieva, la directora general de Cine (DGCINE), será quien lleve el timón de este organismo que integra a 21 países y es clave para la financiación de películas, las coproducciones y la formación de profesionales del sector. Su mandato durará dos años.

Un honor que nos llega a todos

Para Vargas, esta designación trasciende su labor como funcionaria. En una entrevista, ella misma dijo que “es un honor, es un logro para el país y es una demostración de la madurez que va adquiriendo y el respeto” que ganamos a nivel regional. Y es que no es solo ella; los países miembros no solo la evalúan a ella, sino a toda la industria que representa. ¡Nosotros estamos haciendo las cosas bien y se nota!

Vargas recordó que Ibermedia fue un pilar fundamental para el cine latinoamericano antes de que existieran los incentivos fiscales y mucho antes de que tuviéramos una ley de cine en República Dominicana. “Era justamente el fondo Ibermedia, lo que permitía que nosotros tuviésemos cine”, afirmó. Imagínense el papel tan vital que ha jugado y ahora somos nosotros los que estaremos al frente.

Cambios y nuevas prioridades

Marianna Vargas fue elegida por unanimidad el 16 de noviembre de 2026, durante la XXXI Reunión Extraordinaria del Consejo Intergubernamental de Ibermedia. Ella toma el relevo de Gisella Previtali, de Uruguay, quien ejercía la presidencia interina. Su mandato concluirá en 2028, justo cuando el programa cumplirá sus tres décadas.

La elección coincide con un momento de cambio para el fondo. Beatriz Navas, exdirectora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), sustituye a Elena Vilardell, quien estuvo vinculada al programa casi tres décadas, en la secretaría técnica. Vargas ve esta nueva etapa como una gran responsabilidad, pero también como una oportunidad para que su gestión dé muchos frutos.

Nuestra directora de DGCINE ya tiene las cartas sobre la mesa con tres prioridades clarísimas. La primera es fortalecer la gobernanza del fondo, lo que significa poner en orden la reglamentación y la toma de decisiones. La segunda es crucial: evaluar qué sucede con las películas después de que les dan la financiación, buscando nuevos indicadores. Y la tercera es ampliar el financiamiento más allá de los aportes de los Estados, sumando a otros aliados del sector público y privado. ¡Así es que se gestiona de verdad!

El impacto de Ibermedia en el cine criollo

Desde su creación en 1997, Ibermedia ha invertido más de 139 millones de dólares en más de 3,100 proyectos, logrando que más de mil películas se estrenen. Y la República Dominicana no se ha quedado atrás: participamos desde 2008 y, desde entonces, 126 proyectos nacionales han recibido unos 3.4 millones de dólares. ¡Casi na'!

Entre las producciones dominicanas que se han beneficiado de este fondo figuran joyas como Pepe, que ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y Olivia y las nubes, reconocida con el Premio Platino a la mejor película de animación. También otras que nos han hecho vibrar como Candela, Bajo el mismo sol, La hija natural, Dólares de arena, Cocote, Miriam miente y La lucha de Ana. Y Vargas no se olvidó de mencionar otras como Papa Liborio, Sugar Island y Colosal.

Lo chulo de Ibermedia, como destaca Vargas, es que no se limita a un solo tipo de cine; ha apoyado desde propuestas independientes hasta películas con corte más comercial, como la argentina Relatos salvajes o nuestra propia Sanky Panky. El fondo se encarga de acompañar a ese cine que a veces no encuentra financiación por las vías ordinarias, dándoles un sello de calidad y visibilidad. Su objetivo principal, la coproducción, es lo que permite que nuestras historias tengan una mayor capacidad de llegar a audiencias internacionales, y que nuestros proyectos se posicionen bien en festivales y premios. ¡Así que prepárense para ver más cine criollo rompiéndola a nivel mundial!