Espectáculos

¡Atención, gente! Nuestra comunicadora e influencer Yulay Piña, que no tiene pelos en la lengua, se ha metido de lleno en una causa súper importante. Resulta que en una comunidad de Barahona, un incendio brutal se llevó por delante más de sesenta viviendas, dejando a un montón de familias, y estamos hablando de numerosas personas, sin un techo y con todas sus pertenencias convertidas en humo. ¡Una tragedia de esas que te parten el alma!

Yulay, siempre activa, no dudó en usar sus redes sociales para lanzar un video con un llamado a la solidaridad que nos tiene a todos pensando. Con el corazón en la mano, expresó su preocupación por la magnitud de la situación y le pidió a su comunidad de seguidores que pongan atención, que es momento de apoyar. Señaló que entre los afectados hay niños y adultos mayores. Es un escenario que nos debería tocar a todos.

La influencer no se quedó solo en el bla bla. Se puso las botas y informó que estaba recolectando donaciones para trasladarse a Barahona el miércoles y llevar ayuda a las personas que perdieron sus hogares y pertenencias que se quedaron sin nada después del siniestro. ¡Esa sí es una que le da la cara!

Pero lo que de verdad la encendió –y con razón– fue la poca bulla que se le ha hecho a esta catástrofe. Yulay cuestionó la poca atención que, a su juicio, ha recibido la tragedia en medio de las conversaciones y polémicas que predominan en las redes sociales.

Además, invitó a sus seguidores a conocer la situación y sumarse a la iniciativa solidaria.