Espectáculos

Okay, mi gente, ¡se nos acabó la sequía y la espera! El Ministerio de Turismo (Mitur) acaba de soltar la bomba que nos tiene a todos bailando de la emoción: ¡Ritmo de la Costa está de vuelta para su tercera edición, prometiendo encender el país con su vibra inigualable! Se trata de una iniciativa orientada a promover la música y la cultura nacional en diversas provincias del país. Prepárense porque esta gozadera viene con todo, desde el sábado 28 de noviembre hasta el sábado 26 de diciembre de 2026. ¡Casi un mes enterito de pura sazón dominicana pa' que nadie se quede sin su dosis de alegría y buena música!

Y no es que vienen con cositas chiquitas, ¡no señor! Esta vez la agenda está más ampliada que nunca, con una cartelera de conciertos y activaciones culturales que van a caer en los espacios más emblemáticos de varias provincias clave. Estamos hablando de que la fiesta se va para Santo Domingo Este, Haina, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná y Cabrera. La idea detrás de este despliegue es gigantesca: no solo que la gente disfrute, sino que se genere un impacto dinámico en la economía local de cada pueblo y que la oferta cultural de esos destinos suba de nivel. ¡Es un ganar-ganar donde la música trae prosperidad y diversión!

Lo más chulo de todo, lo que nos hace sentir el orgullo dominicano a flor de piel, es que Ritmo de la Costa tiene como propósito fundamental enaltecer esos géneros que la UNESCO ya reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sí, estamos hablando de nuestro merengue, el que te hace mover la cadera de una vez, y la bachata, esa que te llega hasta el tuétano. Pero no se quedan solo ahí, también le van a dar el cariño que se merecen a otros ritmos tradicionales y contemporáneos que son la firma de identidad de la República Dominicana, esos que nos definen y que, seamos honestos, son un atractivo turístico que nadie se quiere perder. Además, la iniciativa busca activar el turismo interno, que la gente se anime a explorar su propio país, y fomentar la integración comunitaria a través de una cartelera artística de primer nivel. ¡Pura calidad para nuestra gente!

¿Y cuándo es que la cosa se va a poner buena para que anoten en su agenda? Pues las activaciones culturales se van a llevar a cabo de manera consecutiva los viernes, sábados y domingos. ¡Imagínense el fin de semana completico lleno de música, arte y actividades para disfrutar en familia! La programación oficial arranca el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Los afortunados primeros en sentir la magia serán los del bulevar de la Salud en Haina y el malecón de Caleta en La Romana. Así que ya lo saben, ¡el primer jangueo masivo tiene esas paradas confirmadas!

Con este regreso de Ritmo de la Costa, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de posicionar nuestra riqueza cultural y musical como el eje central del desarrollo turístico del país. Quieren que tanto los visitantes nacionales como los internacionales se lleven a casa vivencias memorables, de esas que se quedan grabadas en el corazón, todo gracias a nuestras tradiciones. ¿Ya estás preparando tu outfit para el perreo cultural? ¡A ver dónde nos encontramos!