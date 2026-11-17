Famosos

¡Atención, gente linda! Agárrense bien porque el talento dominicano sigue rompiendo las barreras y dejando nuestra bandera en lo más alto de la moda internacional. Esta vez, la mega talentosa diseñadora Giannina Azar es la mente maestra detrás de los trajes de baño utilizados en los retratos oficiales de las candidatas del Miss Universo 2026. ¡Sí, escucharon bien, los diseños de una dominicana le darán la vuelta al mundo en ese evento de talla internacional!

Esta edición no es una cualquiera, ¡no no! Este año, Miss Universo está de fiesta, celebrando sus 75 años de historia, ¡casi nada! La organización ha preparado una propuesta visual súper especial bajo el concepto "Donde todo empezó", un homenaje a sus inicios en 1952. Es una forma chulísima de reconocer el legado de todas esas mujeres que han brillado y marcado la evolución de este concurso de belleza internacional por más de siete décadas y media. ¡Giannina Azar se une a esa historia!

Para nuestra Giannina, esta participación representa un escalón más en su ya impresionante trayectoria internacional. Esto es un claro ejemplo de cómo la República Dominicana se posiciona fuerte como una fuente inagotable de creatividad, innovación y talento puro en la industria de la moda global. Es la prueba de que en esta isla pequeña, ¡hay una mente brillante para cada ocasión!

La colaboración de Azar es aún más significativa porque coincide con el 75.º aniversario del certamen. Es una conexión vibrante entre la rica historia del concurso y una nueva generación de delegadas que vienen de todas partes del mundo, cada una con su cultura y nacionalidad. Con cada puntada, Giannina Azar sigue expandiendo la presencia de la moda dominicana en plataformas de alcance mundial, demostrando que el diseño de aquí no tiene nada que envidiarle a nadie y que puede integrarse perfectamente en las producciones más grandes.

El talento dominicano es imparable, y Giannina Azar es la prueba viviente de que si se trabaja con pasión y se le mete el corazón, ¡no hay quien nos pare! ¿Quién más se siente orgulloso de que el mundo entero vea el sazón de la moda criolla?