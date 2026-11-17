Famosos

Los Grammy 2027 vienen picantes, mi gente, ¡y la representación latina está más fuerte que nunca! Agarra esa silla, porque de verdad que esta edición nos tiene al borde con tremenda lista de artistas nominados. Figuras de la música en español que ya conocemos y una nueva generación de intérpretes están listos para dar la batalla. Y para que lo sepas, nuestra Cardi B, la rapera de ascendencia dominicana que siempre nos representa, está en la pista por uno de esos codiciados gramófonos dorados.

La ceremonia de la 69.ª edición de los premios Grammy está pautada para el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

¡Cardi B va por la suya y el barrio la apoya!

Nuestra reina Cardi B, la que lleva el sazón dominicano en la sangre y la que nos tiene bailando con sus temas, ha metido su álbum "Am I the Drama?" en la categoría de Mejor Álbum de Rap. ¡Eso es a otro nivel! Ella compite con Busta Rhymes, Rapsody, Don Toliver, Wale y Kanye West (Ye). La competencia está dura, ¿será que se lleva el Grammy? ¡Mano, estamos esperando ese momento con ansias y con la bandera en alto!

La fuerza latina en pleno: ¡Un batallón de estrellas!

Pero la cosa no se queda ahí. La española Rosalía viene con todo el flow, sumando nueve candidaturas individuales y destacando con su producción "Lux", que acumula ¡once menciones! Esto incluye dos categorías técnicas y las generales de Álbum, Canción y Grabación del Año. Imagínate qué potencia. Su álbum "Lux (Complete Works)" compite por Álbum del Año, su tema "Berghain" (con Björk y Yves Tumor) está nominado a Grabación del Año y Canción del Año, y también la vemos en Mejor Interpretación de Pop Individual con "Sauvignon Blanc" y en Mejor Interpretación de Música Global con "Porcelana" junto a Dougie F. ¡Es que no para!

El panameño Rubén Blades, ese maestro de la salsa que también es compositor, músico, actor y abogado, está nominado a Mejor Álbum de Música Latina Tropical con "País Portátil", una producción que hizo junto a Roberto Delgado y su orquesta. En esa misma categoría compiten Luis Enrique, Fonseca, Grupo Niche y Carlos Vives. ¡Qué difícil elegir un favorito ahí!

Y el colombiano Juanes busca el de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con "JuanesTeban", enfrentándose a Jorge Drexler, Fito Páez, Milo J y el dúo CA7RIEL y Paco Amoroso. ¡Una categoría de puro rock!

La representación latina es tan variada como buena. En Mejor Álbum de Pop Latino, la tusa se cura con Karol G y "No Me Arrepiento de Sentir Tanto", además de Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Elena Rose. ¡Pura música que se siente!

Para los amantes del género urbano, en Mejor Álbum de Música Urbana compiten Rauw Alejandro, J Balvin, Ryan Castro, Álvaro Díaz, Feid y Young Miko. ¡El reggaetón y el trap pisando fuerte!

También hay talentos latinos en Mejor Álbum de Jazz Latino con Melissa Aldana, Eliane Elias, Carlos Henriquez, Gonzalo Rubalcaba y Miguel Zenón y Luis Perdomo. ¡De todo un poco, como nos gusta!

La competencia global: ¿Quién más se une a la fiesta?

Claro, la competencia es mundial y hay otros nombres que suenan fuerte, muy fuerte. La británica Raye es la que más nominaciones ha logrado, ¡once candidaturas por su álbum "This Music May Contain Hope"! Una locura. También están en la contienda artistas gigantes como Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Bruno Mars y Olivia Dean. Todos ellos aspiran a llevarse los premios en categorías generales y de pop.

¡El 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles promete ser un fiestón de música sin igual! Estamos listos para ver si nuestros latinos se coronan y nos llenan de orgullo. ¿Tú ya tienes a tu favorito listo para celebrar?