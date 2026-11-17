Famosos

Joheirry Mola, nuestra Miss World 2026, es modelo, profesora, administradora y comunicadora está demostrando que la belleza con propósito es su mantra. La dominicana desarrolló una agenda de impacto que nos tiene más que orgullosas, tocando bases importantes en Nueva York y Nueva Jersey con gente clave, desde estudiantes hasta diplomáticos.

En la ONU, ¡poniendo los puntos claros!

¡Prepárense, que esto no es juego! Uno de los momentos más top de la agenda de Joheirry fue su visita a la mismísima sede de las Naciones Unidas en Nueva York. ¡Sí, escucharon bien, en la ONU! Allí se sentó a conversar con el doctor Felipe Paullier, quien es nada más y nada menos que el secretario general adjunto para Asuntos de la Juventud. La verdad es que nuestra reina no anduvo con paños tibios: le entró de lleno a temas súper importantes para nuestros jóvenes, como el acceso a la educación —¡que nunca está de más recalcarlo!— y, ojo, la salud mental juvenil. Imagínense el peso de esa conversación, ¿eh?

Durante este encuentro, se recalcó lo vital que es impulsar iniciativas para que los niños, adolescentes y jóvenes puedan expresarse sin miedo, hablar de cómo se sienten emocionalmente y encontrar esos espacios seguros donde se sientan escuchados, comprendidos y apoyados. También se habló de la necesidad de visibilizar los desafíos de salud mental que enfrenta la juventud y de crear una cultura de apoyo y prevención que destierre el miedo al juicio o la discriminación. En este escenario tan importante, Mola presentó su iniciativa “Voices of Tomorrow” (Voces del mañana), un proyecto educativo que nació de su experiencia como maestra y que busca facilitar el aprendizaje del inglés y fortalecer la comunicación y autoestima en niños y adolescentes de comunidades con menos recursos. ¡De maestra a la ONU, ¿quién dijo que no se podía?

Además, Joheirry compartió la visión de “Beauty With a Purpose” (Belleza con propósito), el programa social más icónico del Miss World, que es liderado por Julia Morley. Invitada por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, Joheirry se dio un tour por las instalaciones de la organización, incluyendo el imponente Salón de la Asamblea General, donde están representados los 193 Estados miembros. También aprovechó para tener un encuentro diplomático con el embajador, para intercambiar ideas sobre la proyección internacional de la juventud dominicana y su compromiso con las causas sociales. ¡Así se defiende la bandera!

Inspirando a la juventud: de aulas a escenarios

Como parte de su agenda educativa, Mola visitó dos escuelas públicas en Nueva York, Learning to Play y P.S. 132 Juan Pablo Duarte. ¡Imagínense la emoción! Fue recibida por casi cuatrocientos estudiantes, . En un encuentro súper interactivo, dos alumnos se atrevieron a ser entrevistadores y le hicieron preguntas sobre su niñez, su vida académica y los retos que enfrentó en la escuela. Nuestra Miss World, sin pelos en la lengua, les contó sus propias experiencias, incluyendo las dificultades que tuvo, para motivarlos a no rendirse, a creer en ellos mismos y a ser disciplinados para alcanzar sus sueños. ¡Eso sí que es conectar con la gente! Al final, firmó cerca de cuatrocientas fotografías y compartió un ratito personalmente con cada uno. ¡Qué pila de autógrafos!

Su recorrido educativo no terminó ahí. También visitó Williams University, en Nueva Jersey, donde ofreció un mensaje lleno de motivación sobre la importancia de la preparación académica, la perseverancia y el valor de construir metas desde que uno es chiquito. ¡Pa’lante es que vamos!

El arte como motor social y ¡reconocimientos que pesan!

En Nueva York, Joheirry Mola se dio una vuelta por People’s Theatre Project, una organización que usa las artes escénicas para impulsar la educación y la inclusión comunitaria. Allí participó en un conversatorio con Mino Lora, líder de la organización, y la concejal Carmen De La Rosa. Fue un diálogo importante con miembros de la comunidad, representantes de organizaciones sin fines de lucro y líderes sociales, donde se destacó cómo el arte puede fortalecer la educación y abrir oportunidades para que los niños y jóvenes desarrollen su talento, creatividad y capacidades. ¡El arte es la clave, mi gente!

Durante su paso por Nueva Jersey, Joheirry Mola recibió dos distinciones que no son poca cosa: las Llaves de las Ciudades de Passaic y Paterson, que le entregaron los respectivos alcaldes en sus City Halls. ¡Se está llevando todos los honores, y con razón! También la reconocieron congresistas y concejales de ambas comunidades, y Williams University le dio una distinción por su trayectoria, liderazgo y compromiso con la educación y las causas sociales. ¡Uff, qué nivel!

De República Dominicana pa'l mundo: un sueño de escuela

Como buena maestra que es, Mola ha puesto la educación como uno de los pilares de su reinado. A través de “Voices of Tomorrow”, ella quiere expandir las oportunidades de aprender inglés, de expresarse bien y de desarrollo personal para niños y adolescentes. Pero no solo eso, durante sus encuentros también compartió uno de sus sueños más grandes: abrir su propia escuela aquí en la República Dominicana, donde los niños puedan aprender de una forma diferente, explorando, preguntando, jugando y usando su creatividad al máximo. ¡Imagínense una escuela así aquí, sería una nota!

La agenda internacional de Joheirry Mola, nuestra Miss World 2026, sigue más activa que nunca, con un montón de compromisos y destinos por todo el mundo. Su próximo recorrido la llevará a Tanzania y luego a varios países de Asia, como parte de una agenda súper intensa que incluye visitas a más de cuarenta países durante su reinado. ¡Esta reina tiene una misión y se ve que va con todo! ¿Qué les parece su agenda de impacto?