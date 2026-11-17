Famosos

Frederick Martínez, mejor conocido como El Pachá, es una de esas figuras que uno no puede ignorar en la comunicación dominicana. Con su estilo único y controversial, ha marcado la radio y la televisión por décadas, generando tanto amor como odio, ¡pero nunca indiferencia!

¡El Pachá es el papá de la vaina!

El Pachá no se anda con chiquitas a la hora de hablar de su legado. Después de casi cuatro décadas revolucionando la pantalla chica y la radio, el hombre se paró firme y declaró sin titubeos: "No me arrepiento de nada. Si observamos todo lo que está pasando en la radio y la televisión de mi país ahora, yo soy el padre de la comunicación moderna." ¡Así como lo oyen! Y para que no digan que es un irrespetuoso, le dio su crédito a Domingo Bautista y Michael Miguel Holguín por haber iniciado el camino, pero enfatizó que él fue quien le puso el sello final a esa nueva corriente con su particular estilo y sus ocurrencias.

Fue hace 38 años que la televisión dominicana empezó a abrirse a una nueva generación que pedía otro flow en los 90. Figuras como Emil Mariani, Oliver Lister, Manuel y Hermes trajeron nuevos aires. Pero fue Frederick Martínez, ese muchacho santiaguero, quien rompió con todos los esquemas que uno pudiera imaginarse en esa época. Su forma de animar, con una efervescencia y una energía que agotaba al espectador, lo hizo destacar entre la multitud. Él mismo recordó que en los 90 entraron muchos jóvenes a la televisión, pero que fue el que más se destacó y el que ha permanecido por más de tres décadas.

El personaje que no se quita (ni en casa)

¿Y cómo olvidar las locuras que lo hicieron famoso? Desde un beso sorpresa a Fernando Villalona hasta bajarse los pantalones en plena transmisión en vivo, El Pachá no se ha guardado nada. Al repasar más de 30 años de estas "agudezas" en la radio y la televisión, tanto nacional como internacional, El Pachá confiesa que no se arrepiente de nada. Sobre el beso a Villalona, minimiza: fueron cosas de muchacho. Para él, dejar el personaje en casa es casi misión imposible, y sus respuestas y comportamiento siguen siendo tan controversiales como siempre. Asegura que nació así y nunca va a cambiar, pero que sigue siendo el mismo bonachón de siempre, y que quien lo conoce sabe que no tiene maldad en su corazón. Y entre risas, explica que el público sabe que lo escandaloso y controversial es parte de un personaje que le cuesta mandar a guardar.

Entre haters y orgullo familiar

A pesar de las críticas y de lo "inquieto" de su personaje, el animador ha sabido adaptarse a la movida de la tecnología y las redes sociales. Con 390 mil en Instagram, 300 mil en YouTube y 580 mil en Facebook – asegura que ninguno es comprado. Dice que no ha comprado ni un solo like ni seguidor, y que así como lo siguen, también lo odian y le dicen de todo. Confiesa que las críticas de los "haters" sí le duelen porque es humano, pero que ya ha aprendido a vivir con eso. Y es que más allá de la controversia, El Pachá se siente "muy orgulloso" de muchos logros en su vida personal y profesional.

En la parte personal, destaca a sus hijos. Su hijo mayor, Igor Martínez, es pastor y líder de la juventud, activo en comunidades de Nueva Jersey y Nueva York en Estados Unidos. El propio comunicador ha dicho en varias ocasiones lo orgulloso que está de la fe y el camino espiritual de Igor. También saca pecho por su hijo King Timmy, que está metido de lleno en la música urbana y el reguetón, desarrollando su proyecto musical desde Nueva York. ¡Una familia que da la talla!

La vigencia de un pionero sin algoritmos

Demostrando que sigue en la jugada, Frederick Martínez fue parte de un Showcase reciente en Los Heat Latin Music Awards al Estilo Jalisco, en Guadalajara, México. Además, se mantiene como una figura clave en "El Vacilón de la Mañana", el popular programa matutino de La Mega 97.9 FM en Nueva York. Mucho antes de que la palabra "influencer" existiera, El Pachá ya ejercía un liderazgo de opinión y movía a la gente con su cercanía y dinamismo. Generaba debates, impulsaba tendencias y movilizaba multitudes a través de la radio y la televisión, décadas antes de que los algoritmos y las plataformas digitales se apoderaran de todo. ¡Un visionario a su manera!