Espectáculos

Imagínense el escenario: Madrid, unos meses atrás. Nuestro propio Bulin 47, el dembowsero que le gusta a todo el mundo, está a punto de entrar a la discoteca Shoko para romperla en un show. De repente, ¡sorpresa! Se le aparece un chamaquito colombiano, Kevin Wai, que es conocido por ir por las calles con su parlante y un asistente grabándolo, retando a los duros del género urbano a improvisar. No es la primera vez que Kevin hace esta movida, ya se la había aplicado a Lil Baby y a Beéle.

Lejos de hacerse el chivo loco, Bulin 47, con una soltura que ni te cuento, le entró de una a la improvisación. Soltó la vaina con un flow y mientras tiraba sus rimas por un minuto, lucía sus joyas, sus carillas más blancas que un algodón y, claro, ese paso icónico moviendo el hombro izquierdo que remató con un grito de “¡Una bulla para el loco!”.

De un video "fallido" a un fenómeno imparable

Aunque el encuentro fue una joya, Kevin Wai, el creador de Santa Marta (tierra de figuras como Carlos Vives y El Pibe Valderrama), se quedó un poco empepao. ¿La razón? Su cámara, ¡que lo grabó de espalda! Y tú sabes que para un influencer, mostrar la cara es clave. Pero él, en una jugada maestra, decidió subir el video de todos modos. ¿El resultado? La vaina reventó de una forma que ni Bulin 47 se lo creía, llegando a pensar que Kevin había comprado bots, de esos que suben los números a lo loco. Pero no, la repercusión era genuina, ¡con más de 162 millones de reproducciones en Instagram!

Al ver que el flow era real, Hancel Teodoro Vargas Reynoso —nombre de pila de Bulin 47— le propuso a Kevin compartir la publicación en modo colaborativo pa’ potenciar aún más el alcance. Pero el verdadero fuego digital se prendió cuando la gente empezó a usar la inteligencia artificial. ¡Miles de usuarios replicaron la escena, cambiando la cara de Bulin 47 por celebridades de Hollywood, estrellas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y hasta políticos! Imagínense a cualquiera de esos titanes “dando hombro”. ¡Eso sí es volverse viral de verdad!

El "loco" que predijo el éxito y dio el crédito

Bulin 47, que de esto sabe un montón (recordemos que años atrás se pegó por un video improvisando en su barbería), se puso las pilas. Compró los derechos de la base instrumental de YouTube que Kevin había usado y le sumó ese estribillo que se te pega como chicle: “Dame hombro, ay, ay, ay, Dame hombro ma, ay, ay, ay”. Luego, ni corto ni perezoso, alquiló un estudio en Madrid y llamó a Kevin Wai con su equipo para grabar la versión oficial y el videoclip. Una pieza audiovisual donde ambos se pitorrean con los cambios de cara por IA, ¡haciendo bailar hasta a Messi y CR7!

En plena gira promocional por este palo, el músico dominicano dejó claro que él lo vio venir. Aseguró que todo lo que le está pasando lo predijo y que el 90% del éxito es gracias a la gente. También aprovechó para desmontar cualquier relajo o supuesto pique con Kevin Wai, asegurándole sus créditos como autor e intérprete de la canción. “El chamaquito es bueno… Dios le dio la oportunidad de juntarse con el loco. Porque yo lo podría haber grabado solo, pero le di su reconocimiento”, explicó con la humildad que lo caracteriza. ¡Así se arma una alianza espontánea que conquista el mundo sin gastar un tostoncito en publicidad! ¿Quién dijo que el talento dominicano no se pega sin presupuesto? ¡Este tipo es una escuela de marketing andante!