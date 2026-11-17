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El nombre, agárrense: es Pattinson, Robert Pattinson. Después de meses y meses de un chismoteo intenso y rumores que se regaron como pólvora sobre quién sería el próximo James Bond, Amazon MGM Studios, a través del sitio web oficial de 007, anunció este lunes que el actor Robert Pattinson, conocido por sus papeles recientes en “The Odyssey” y “The Drama” este año, y sí, claro, “Twilight” de hace años, será quien se meta en la piel del legendario agente.

El mismo Pattinson, que tiene 40 años, dijo en un comunicado que “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida”. Y añadió que decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. Para calentar motores, el anuncio vino con un videíto de adelanto donde se ve a Pattinson como Bond, claro está, en un esmoquin que le queda a la medida, apuntando con una pistola, mientras de fondo suena el temazo icónico de la saga. Se unirá a un club súper exclusivo, porque solo seis actores han sido 007, desde Sean Connery en 1962 hasta Daniel Craig, quien lo hizo en cinco películas por 15 años, terminando en “No Time to Die” en 2021.

¿Y la próxima película?

La producción de la película que viene, que es la número 26 de la saga y todavía no tiene título, arranca pronto bajo la batuta del cineasta francocanadiense Denis Villeneuve. A este señor lo conocemos bien porque también está detrás de la trilogía “Dune”, y la tercera parte, ¡ojo!, tiene a Pattinson en el elenco y se estrena el próximo mes. Villeneuve también habló en el comunicado y dijo que Pattinson tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. Nosotros decimos que sí, que el muchacho tiene su swing. Y es que este 2026 ha sido un palo para Pattinson: además de “The Drama” y “The Odyssey”, está sonando fuerte para la temporada de premios por su papelón como Chris Hansen en “Primetime”, que salió este otoño. Por si fuera poco, también ha estado grabando como otro personaje legendario: ¡Bruce Wayne/Batman en “The Batman: Part II”!

La guerra por el agente secreto

Desde que “No Time to Die” (2021) terminó con la promesa de que “James Bond regresará”, la gente no paraba de especular. Pero por cinco años, Bond estuvo desaparecido mientras las empresas detrás del personaje estaban en tremenda pelea. En 2022, Amazon compró MGM, la dueña de Bond, por más de US$ 8.560 millones y se ganó los derechos de distribución. Pero la cosa se puso fea porque, según un informe de 2024, Barbara Broccoli, que tenía el control creativo por un acuerdo de su difunto padre con Ian Fleming, el creador de Bond, no le tenía confianza a Amazon por su forma de trabajar con los datos. ¡Ahí se armó la gorda!

El tranque se rompió un año después con un nuevo acuerdo que le dio el control creativo a Amazon MGM Studios, poniendo fin a más de 60 años de la familia Broccoli manejando a 007. Después de eso, fue que la búsqueda del nuevo Bond cogió su aire. El proceso de selección empezó en mayo de este año, y los rumores de que las estrellas jóvenes más pegadas estaban compitiendo volaron. Sonaron nombres como Harris Dickinson, Callum Turner, Paul Mescal, Tom Holland, Jack Lowden, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James y Jacob Elordi. También hubo mucho debate sobre si ya era tiempo de que 007 fuera un hombre de color, con fans pidiendo a Idris Elba, aunque ya a sus 54 años, el actor parecía pasarse de la edad para las escenas de acción. También se mencionaron a Dev Patel, Henry Golding, Regé-Jean Page y Daniel Kaluuya.

Elba, por su parte, le dio un giro a la discusión y en junio dijo a GQ que un Bond que no fuera blanco no era realista y que los rumores sobre él nunca tuvieron fundamento. Según explicó, algunos mercados simplemente no aceptan esa idea, pese a que Bond es muy popular en todo el mundo.

Todavía no hay detalles de la trama ni del resto del elenco para la próxima película, que tendrá guion de Steven Knight, el creador de “Peaky Blinders”. Tampoco se sabe si algunos actores de las películas viejas regresarán para lo que se espera sea un reinicio completo de la saga. ¿Será que Pattinson nos hará olvidar a todos los Bonds anteriores o tendrá que sudar la gota gorda para llenar esos zapatos?