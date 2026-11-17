Espectáculos

Okay, gente, ¡pónganse cómodos porque LOS40 Music Awards Santander 2026 ya están en la mira y prometen ser un verdadero palo! Este evento, que se ha convertido en una fecha clave en el calendario musical, viene a reconocer los mejores trabajos del último año, pero sobre todo, a juntar a los artistas más duros del momento, tanto de aquí como de to' el mundo. ¡Y la cartelera está que pica!

Pa' que la cosa fluya sin paradas, el batallón de presentadores lo conforman Tony Aguilar, la súper Cristina Boscá y el carismático Dani Moreno «El Gallo».

Pero hablemos claro: lo que más nos prende son las actuaciones, y esta vez, ¡vienen exclusivas pa' la gala! Agárrense porque la lista es un verdadero all-star: la talentosísima Olivia Dean, Romeo Santos, y Prince Royce. También el fenómeno Quevedo, el flow único de Guitarricadelafuente, Carlos Vives, la legendaria energía de Estopa, y la vibra internacional de Ravyn Lenae y Rosa Linn. ¡Y la cosa no termina ahí! La súper Lola Índigo, la versátil Ana Mena, la candente Emilia, el flow inconfundible de Manuel Turizo, Eladio Carrión, Ryan Castro, Camilo, Lucho RK y Álvaro de Luna. ¡Una mezcla de géneros y países que nos va a explotar la cabeza!

Si usted quería ir en persona, ¡mala suerte la suya! Las entradas se agotaron en tiempo récord, confirmando que este fiestón nadie se lo quiere perder en vivo. Pero tranquilos, que la tecnología es nuestra aliada. La gala completa se va a transmitir a partir de las 8:30 de la noche (hora de España, así que pónganse a calcular para su horario dominicano) y la pueden ver dondequiera: en la web, la app y el canal de YouTube de LOS40. También la tendrán en Divinity y Mediaset Infinity.

Y lo mejor de lo mejor para toda la diáspora dominicana y pa' la gente en la islita: ¡TNT la va a pasar pa' toda Latinoamérica y Estados Unidos! Así que ya no hay excusa válida para perderse este tremendo show, no importa si están en Nueva York, Miami o en el patio de su casa en Santiago.

¡Pero eso no es todo! Para ir calentando los motores y no perderse ni un detalle, desde las 6:00 de la tarde (hora de España), se prende "El Preshow". Este programa, conducido por Cris Regatero, Jesús Taltavull, Karin Herrero, David Álvarez y Marta Camin, es exclusivo para la web, app y YouTube de LOS40. Más de hora y media de chismecitos, anécdotas divertidas y entrevistas desenfadadas directamente desde la alfombra. ¡Es la oportunidad perfecta pa' ver los looks más locos y las primeras declaraciones antes de que empiece la acción de verdad!

Así que ya saben, preparen las palomitas, la bebida, y el grupo de WhatsApp para comentar todo. ¿Listos pa' este junte de estrellas y para gritar "¡Duro!" con cada premio y cada performance? ¡Yo más que lista!