Espectáculos

¡Atención, mi gente! Juan Carlos Albelo soltó una bomba que nos tiene a todos con el ojo cuadrado. El comunicador considera que es crucial meter a figuras del entretenimiento urbano como nuestra Tokischa, el mismísimo Santiago Matías (Alofoke), La Perversa, La Insuperable, El Lápiz, Toxic Crow y hasta el Dr. Nastra, ¡sí, esos mismos!, en las conversaciones y debates sobre temas sociales.

Según Albelo, la razón es clara como el agua: estos artistas tienen una conexión directa y profunda con amplios sectores de la población dominicana. Es más, él mismo lo puso así de sencillo: “Hay gente como Tokischa, como Santiago Matías, La Perversa, La Insuperable, El Lápiz, Toxic Crow, el Dr. Nastra y otros, que son gente a la que hay que incluir en estas conversaciones. ¿Por qué? Porque no entendemos que a quienes escuchan las masas es a esa gente.”

Albelo no se quedó ahí y le tiró su crítica a cómo se manejan las discusiones ahora mismo. Cuestionó que muchos de esos debates se queden solo entre comunicadores y personas que, según él, se presentan como unos cerebritos que lo saben todo, pero que al final del día, no conectan ni con la vecina. Según dijo, son conversaciones entre gente que se disfraza de gente que sabe, dejando claro que a veces el “expertismo” está en la calle, no en un currículum.

El comunicador también reconoció que los espacios donde él mismo participa no siempre llegan a la gente que sigue a estas figuras del urbano. Por eso, él insiste en que incluirlos es la clave para que estas conversaciones tengan más alcance y dejen de ser un club privado. Es que pa' que el mensaje llegue, hay que hablar el mismo idioma, ¿o no?

Ahora la pregunta del millón es: ¿se atreverán los de los debates a soltar la corbata y sentar en la mesa a Tokischa y compañía? ¡A ver si de verdad quieren escuchar lo que la gente tiene que decir!