Espectáculos

Niurka Marcos ganó el juego de La Salvación, logrando salir de la Tabla de Nominados. Con este triunfo, la granjera no solo evitó el riesgo de eliminación este domingo, sino que obtuvo el poder directo sobre el Viernes de Traición. Esto significa que Niurka puede sacar a uno de los granjeros para meter a otro, dejándolo así en riesgo de ser eliminado.

Con este movimiento, la jugada en La Granja VIP cambió por completo. La lista actualizada de nominados ahora está compuesta por Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras y Manelyk.

Hubo un detalle clave con Mario “Mono” Osuna, ya que fue el único que no pudo participar en La Salvación, a diferencia de otros granjeros que sí estuvieron nominados y pudieron competir. Esto pasó porque Julio Camejo utilizó el poder de la Herradura para fijarlo, asegurando que el “Mono” se quede en la lista hasta La Gala del domingo.

Para quienes quieran salvar a su participante favorito, las votaciones están abiertas. Se puede votar a través de la página de Azteca UNO o usando la aplicación de “TV Azteca en Vivo” en el celular, entrando específicamente en la opción de Vota por Tu Granjero Favorito para llegar al portal oficial.