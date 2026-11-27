Espectáculos

Milly Quezada se prepara para llevar todo su sabor y alegría al encendido navideño de Mayagüez. La cantante se presentará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m., en la Plaza Almirante Cristóbal Colón de Mayagüez. El evento será libre de costo y contará también con las presentaciones del salsero Víctor Manuelle y el cantautor José Nogueras.

Milly Quezada es una cantante dominicana-estadounidense especializada en merengue y ganadora de cuatro premios Latin Grammy, reconocida mundialmente como la Reina del Merengue por su impacto en el género.

Un vínculo especial con el público boricua

Para la artista, el cariño que recibe del público de Puerto Rico es una de las experiencias que más disfruta cada vez que visita la isla. Milly expresó la ilusión que siente al regresar a una tierra que fue fundamental y cómplice de su ascenso musical desde sus inicios.

Recordó con nostalgia que, durante las décadas de los setenta y los ochenta, se presentaba junto a su hermana Jocelyn y el grupo Los Vecinos. Gracias a ese trabajo constante, cultivaron una base de fanáticos que, con el paso del tiempo, ella siente que se ha convertido prácticamente en familia. Esta conexión es la que busca reafirmar en su próxima presentación en Mayagüez.

Humildad sobre los premios

A pesar de haber ganado múltiples premios internacionales y Latin Grammys, Milly Quezada sostiene que la sencillez es el atributo más importante de su vida. La cantante recordó que, cuando formaba parte de la orquesta Milly, Jocelyn y Los Vecinos, ella y su hermana Jocelyn mantenían un pacto basado en la humildad.

Durante los 15 años que trabajaron juntas, se cuidaban mutuamente para que ninguna dejara que las ínfulas de grandeza las afectaran, pidiéndose siempre que aterrizaran y pusieran los pies sobre la tierra si alguna se desviaba de ese camino. Milly admitió sentirse sorprendida por el hecho de contar todavía con una fanaticada internacional que la mantiene en un lugar especial, algo que agradece profundamente mientras recuerda que inició su etapa como solista a finales de los noventa.

El plan para el vacilón en Mayagüez

Para que la velada sea memorable, Milly apostará por su jovialidad y el ritmo de su repertorio. La cantante aseguró que el show será un verdadero vacilón, ya que contará con una orquesta bajo la dirección de Víctor Rodríguez, un trombonista puertorriqueño, y un grupo de músicos puertorriqueños a quienes calificó como la maravilla del siglo.

La interacción con la gente será clave en el espectáculo. Milly no solo se limitará a cantar sus éxitos, sino que aprovechará el talento que Dios le dio para contar anécdotas y hacer chistes con el público, siempre manteniendo el respeto que la fanaticada se merece.

El toque navideño y los clásicos

El repertorio de la noche se adaptará a la época festiva, incluyendo villancicos, improvisaciones y canciones que pongan a bailar a los asistentes. Milly confirmó que no faltará uno de los temas más pedidos en sus shows: “Volvió Juanita”.

Sobre esta canción, comentó que aunque la industria la clasifica como un tema navideño, en realidad no habla de la Navidad excepto cuando menciona sacar los pasteles y el lechón, pero aun así es una de las piezas que más le solicitan sus seguidores.

Las festividades en Mayagüez no terminan con este concierto, ya que se extenderán hasta el 3 de enero de 2027 con más presentaciones en vivo. Además, quienes visiten la Plaza Colón podrán disfrutar de una pista de patinaje sobre hielo sintético, así como de diversos artesanos y kioscos.