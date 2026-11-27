Espectáculos

La gala de estreno de La Casa de Alofoke 3 en Lantica Studios se convirtió en una pasarela donde el glamour y la controversia se dieron la mano. Los atuendos de los invitados fueron el centro de atención de la noche, y para poner orden en este caos de estilo, la comunicadora y experta en moda Sophia Sanabria tuvo la tarea de evaluar cada look y decidir quiénes dieron la talla y quiénes no.

La gran ganadora de la velada fue Isaura Taveras. Su propuesta de vestuario no solo sobresalió durante la gala, sino que le permitió llevarse el primer lugar de esta competencia de estilo. Por haber sido seleccionada como la mejor vestida del evento, Taveras recibió un premio de RD$200,000, posicionándose como una de las figuras más comentadas de la noche.

En el podio de los aciertos también hubo espacio para Oriana Falla y Hillary Guerrero. Ambas completaron el grupo de las mejores vestidas gracias a sus elecciones de vestuario, las cuales recibieron valoraciones positivas durante la evaluación realizada en el evento.

Los pecados de la moda

Pero no todo fue aplausos, porque la dinámica también incluyó una categoría para los desaciertos de moda, donde la ironía estuvo presente. Eduardo Saint-Hilaire recibió la distinción de ser el peor vestido de la noche. Lo más curioso es que, a pesar de no haber acertado con el look, se le otorgó un premio de RD$100,000, un detalle que generó bastantes comentarios tanto entre los presentes como entre los seguidores del programa.

En este grupo de los errores estilísticos también fueron vinculados Vitaly Sánchez y el artista urbano Omega. Sus elementos de vestuario estuvieron entre los señalados durante la evaluación.

Al final, el estreno de La Casa de Alofoke 3 logró que la moda de sus invitados fuera tan atractiva como la nueva propuesta del reality, cerrando una noche cargada de premios, opiniones y reacciones.