Espectáculos

Celinés Toribio acaba de dar el salto a la dirección con el estreno de «La Novia del Atlántico», una película que llegó a las salas de Caribbean Cinemas en todo el país el 26 de noviembre. En este debut, Toribio comparte la dirección con el cineasta Vicente Peñarrocha para presentar una historia que aborda la violencia contra las mujeres y cómo esto golpea directamente el entorno familiar.

La premier se montó en el Caribbean Cinemas de Downtown Center y coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El evento estuvo repleto de gente del cine, el entretenimiento y figuras institucionales, incluyendo a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y a la actriz Dania Ramírez, quien fue invitada especial. También se vieron por ahí embajadores, empresarios y gente de la industria del cine.

Para Celinés, elegir un drama social para su primer trabajo como directora no fue casualidad. Durante la presentación, soltó que a veces podemos conocer a alguien por años, hablar a diario y verlo sonreír sin imaginar lo que pasa cuando esa persona llega a su casa. Según ella, la violencia no termina en la mujer, sino que alcanza a los hijos y deja heridas que duran generaciones, por lo que aseguró que ningún esfuerzo es suficiente mientras haya mujeres viviendo bajo amenaza.

Detalles de la producción

La película, producida por Esencia Films, se centra en las vidas de tres mujeres en Puerto Plata cuyas historias se cruzan en una trama de amistad, solidaridad y redes de apoyo. El proyecto tuvo un sello femenino muy fuerte, ya que 120 de los 130 integrantes del equipo de producción fueron mujeres. Además, el 95 % del rodaje se llevó a cabo en Puerto Plata.

El camino al cine contó con el respaldo de la Dirección General de Cine (DGCINE), los ministerios de Turismo y de la Mujer, además de varias empresas privadas. Al final, «La Novia del Atlántico» se presenta como una invitación a reflexionar sobre la dignidad y la posibilidad de volver a empezar.