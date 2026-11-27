Espectáculos

El movimiento en La Casa de Alofoke 3 no para y los invitados se están dejando venir. En una cobertura especial, Jey One, Vlady Gómez y B One El Productor de Oro compartieron sus impresiones sobre el reality y hablaron sobre sus conexiones con Panamá.

Jey One aprovechó su paso por la alfombra roja para ponerse sentimental con el apoyo que recibió de los artistas panameños durante su presentación en ese país, asegurando que agradece mucho ese respaldo. Por su parte, Vlady Gómez no se quedó atrás con el cariño que siente por Panamá y aprovechó para hablar sobre su amor por la influencer panameña Gracie Bon. Además, el encuentro sirvió para que Vlady presentara oficialmente a su nueva pareja.

En cuanto a la convivencia, B One El Productor de Oro soltó que los participantes de esta tercera temporada vienen con todo y están dispuestos a darlo todo en el juego. Pero ojo, que no todo es fiesta; B One también habló de los desafíos emocionales que trae permanecer en el reality, entre ellos los momentos de tristeza, la falta de espacios al aire libre y las diferencias que surgen durante la convivencia. Aun así, manifestó que no descarta participar en otro reality de este formato si llega a recibir una invitación.

Para los que están aterrizando en el chisme, La Casa de Alofoke es el proyecto del empresario y comunicador Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke. El formato reúne a influencers, artistas, humoristas y otras figuras del entretenimiento para vivir bajo un mismo techo, donde son grabados las 24 horas del día.

Esta tercera temporada arrancó el lunes 23 de noviembre de 2026 y tiene previsto terminar el 2 de enero de 2027. En total, serán 41 días de convivencia, retos y actividades musicales que se pueden seguir gratis por el canal de YouTube de Alofoke Radio Show.

¿Ustedes creen que B One aguante el trote de otro reality o ya quedó traumado con esta temporada?