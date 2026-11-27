Espectáculos

El nuevo Grand Theft Auto VI (GTA VI) trae un vacilón musical que da que hablar. Rosalía, Judeline y BB Trickz, el talento español, se hicieron un hueco en su banda sonora, pero la cosa no se queda ahí, eh.

Rockstar Games le metió mano dura a la representación latina, y es que el repertorio musical del juego es un festival. Nombres como Bad Bunny, Karol G, y Rauw Alejandro son solo el comienzo de esta gozadera. La emisora ‘Cocoteo FM’ es el epicentro de este mambo, con el Conejo Malo y su compatriota RaiNao de Puerto Rico presentando 30 temas que te pondrán a bailar reguetón, dembow, bachata y merengue mientras andas en la calle virtual.

Y ahí es donde viene lo bueno para nosotros. ¡Nuestra bandera se levanta en GTA VI! El Alfa, Romeo Santos y Tokischa están rompiéndola con su flow inconfundible. Comparten espacio con otros pesos pesados como Feid, Myke Towers, Young Miko, Jhayco, Anuel AA, Don Omar y Farruko. Imagínate el reguero que vas a formar con esa música de fondo, ¡chulísimo!

Pero la fiestanga no termina ahí. El álbum oficial del videojuego también viene con 34 canciones originales y una lista de artistas de lujo. Entre los artistas figuran Rauw Alejandro, Jhayco, Fuerza Regida, Kali Uchis junto a Helado Negro, Camila Cabello, Cardi B, Omar Apollo y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. ¡La lista es larga y potente!

Para los amantes de los clásicos, el GTA VI tiene un as bajo la manga con ‘Radio La Ola’. Esta emisora, conducida por los icónicos Gloria y Emilio Estefan, es un viaje musical por 25 joyas de la salsa y la música tropical. Prepárate para escuchar himnos como ‘Pedro Navaja’ de Rubén Blades y Willie Colón, y la propia ‘Mi tierra’ de Gloria Estefan.

Y no podía faltar el toque de las leyendas. Celia Cruz, Benny Moré, Cachao, Héctor Lavoe, Oscar D'León, El Gran Combo de Puerto Rico, Joe Arroyo… ¡y nuestro inigualable Wilfrido Vargas! Sí, así como lo oyes, también forma parte de esta selección. ¡A mover el esqueleto al estilo viejo pero sabroso!

El vacilón se expande por todo el mapa de GTA VI. Pitbull aparece en las estaciones de pop y rap del sur, y J Balvin se une a la emisora haitiana junto al DJ Michaël Brun. Incluso los metaleros tienen lo suyo con Tom Araya de Slayer presentando su emisora junto a Kerry King. La banda sonora original, cortesía del dúo francés Justice, y la pianista china Yuja Wang, que interpreta el Concierto para piano número 2 de Prokófiev junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel, también aportan su música al juego.

Rockstar Games tiró la casa por la ventana con una banda sonora que mezcla lo viejo con lo nuevo, lo español con lo caribeño, y lo urbano con lo tropical. ¡Ahora sí que vamos a querer pasar horas en el carro, no por llegar lejos, sino por el perreo que se va a armar! ¿Cuál canción vas a buscar primero cuando te montes en el carro?