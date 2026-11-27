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Julio Martínez Pozo respaldó la indignación de Toxic Crow por los montos tan altos de las facturas eléctricas. Para el periodista, los cobros que los usuarios están recibiendo de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) son sencillamente abusivos.

La cosa está fea porque, según Martínez Pozo, hay gente que pagaba unos RD$3,000 y ahora les llegan recibos de hasta RD$9,000. Peor aún, otros que pagaban RD$9,000 pasaron a pagar RD$20,000, y todo esto sin que se haya anunciado que la tarifa eléctrica subió.

El comunicador fue claro al decir: "No creo que aquí haya un solo cliente de las EDE que no se sienta abusado por el tema tarifario". Por eso, aseguró que apoyaría plenamente cualquier protesta que Toxic Crow decida convocar para exigir respuestas y reclamar por esos montos.

Para Martínez Pozo, el sistema eléctrico es uno de los desafíos más grandes del país. Explicó que las pérdidas de las distribuidoras rondan el 44%, y que esa situación es la que termina afectando a los usuarios que sí se ponen al día con sus pagos.