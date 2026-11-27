Espectáculos

Israel Jaitovich decidió dejar de guardar silencio y contó los detalles del distanciamiento con Eugenio Derbez. Según explicó, el problema empezó por diferencias en un equipo de carreras automovilísticas donde ambos eran socios. Jaitovich señaló que la relación se fue deteriorando cuando Derbez se mudó a Estados Unidos para enfocarse en hacer monólogos en Nueva York, alejándose así de los asuntos del equipo.

El actor fue la imagen del proyecto de carreras durante tres o cuatro años mientras era socio de Jaitovich. Sin embargo, el comediante relató que en el momento en que Derbez se fue a Nueva York, se produjo una separación del tema de las carreras y de su rol como socio, lo que marcó el inicio de las tensiones entre los dos.

Un mail de Año Nuevo y el fin del diálogo

La ruptura definitiva no ocurrió en persona, sino a través de un correo electrónico. Jaitovich contó que Derbez le envió un mail muy largo durante un Año Nuevo, donde el actor exponía de manera detallada todas sus inconformidades con la situación del equipo de carreras. Ante ese mensaje, Jaitovich intentó buscar una solución proponiéndole hablar el tema, pero el diálogo no dio frutos y no lograron llegar a un acuerdo.

Con el paso del tiempo, la relación siguió empeorando. Según la versión de Jaitovich, Derbez abandonó el proyecto de carreras sin dar aviso previo para concentrarse en su carrera profesional en Estados Unidos. Debido a esa ausencia, Jaitovich tomó la decisión de sacar a Derbez del equipo, una medida que, según él, pudo haber sido malinterpretada por el actor.

Jaitovich explicó que cree que Derbez se sintió desplazado o pensó que ya no querían que estuviera en el proyecto. Además, lanzó un comentario fuerte al afirmar que Derbez es rencoroso, ya que han pasado demasiados años desde que ocurrió aquel episodio y el distanciamiento persiste.

Cordialidad pero cero amistad

Aunque la relación personal está rota, Jaitovich admitió que cuando se encuentran ocasionalmente mantienen un trato cordial. Describió a Derbez como un tipo muy educado y políticamente correcto con él, aunque dejó claro que la amistad como tal ya no existe.

Cuando se le preguntó directamente quién fue el responsable de terminar el vínculo, Jaitovich fue tajante: la amistad la rompió Derbez. Afirmó que el protagonista de No se aceptan devoluciones decidió dejar de ser su amigo y que, si se le pregunta a él, sabrá cuáles fueron sus razones. El conductor reconoció que desconoce los motivos específicos que llevaron a Derbez a alejarse por completo y confirmó que actualmente no tiene contacto alguno con él ni con su familia.

El peso del apellido Derbez en el medio

Durante la entrevista con Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer, Jaitovich también reflexionó sobre el impacto de pertenecer a la familia Derbez en la industria del entretenimiento mexicano. Considera que llevar ese apellido es una ventaja directa para cualquier persona que quiera iniciar una carrera en el espectáculo, comparándolo con un empuje o un impulso que ayuda muchísimo.

Jaitovich admitió que a cualquiera le hubiera encantado ser hijo de Derbez por ese beneficio profesional. Reconoció que el talento de Aislinn, Vadhir y José Eduardo es innegable, aunque señaló que esa fama familiar conlleva una mayor exposición pública.

Sobre la vida personal de los hijos del actor, Jaitovich aclaró que no conoce los detalles de la situación legal que enfrenta Vadhir Derbez ni los rumores que rodean a José Eduardo tras su separación de Paola Dalay.

Israel Jaitovich es un actor, productor, escritor y piloto de carreras mexicano, ganador de los Premios TVyNovelas y productor y co-conductor de la serie de variedades Desmadruga2 de Televisa. Por su parte, Eugenio Derbez es actor, guionista, productor y comediante mexicano, radicado actualmente en Los Angeles.