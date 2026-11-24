Espectáculos

Nuestra gente de Santo Domingo siempre dando la talla, y esta vez le toca a JAYNEL, la cantante que viene con todo y más. Arranca esta etapa con “Debiste Morir”, un tema que aborda las emociones tras una relación sentimental. El tema transmite un mensaje de pura fortaleza, reivindicación femenina y un amor propio que te hace sentir invencible. ¿Quién no necesita de eso de vez en cuando?

Y es que JAYNEL no es una artista cualquiera, mi gente. Desde chiquita, en la misma capital, ya estaba metida en la poesía, el canto, el baile y el piano, o sea, una artista de verdad. Su propuesta es como un sancocho de géneros que nos encanta: le mete a la bachata, al pop latino, al reguetón y hasta a las baladas. Esa versatilidad es lo que la hace única, con una identidad que te conecta por su sensibilidad y autenticidad.

El objetivo de ella es claro: quiere inspirar a las mujeres a reconocer su valor, a subir esa autoestima y a encontrar en sus letras esa voz para soltar lo que sienten. Y la verdad es que ya ha estado botando la casa por la ventana fuera de aquí. ¿Se imaginan participar en el 64º Festival Anual del Desfile del Día Puertorriqueño en Jersey City, Nueva Jersey, y que te vean más de 25,000 personas? ¡Un palo! Además, llegó al sexto lugar en su categoría en America’s Next Top Hitmaker, compitiendo con más de 97,000 participantes del mundo entero. ¡Eso es nivel!

A lo largo de su carrera ha presentado temas como “Ella”, “Mujeres Latinas”, “Ojos de Pecado”, “Sola”, “Goza la Vida” y “Take It Slow”, aparte de sus colaboraciones. Y como no para, ahora mismo está trabajando en un EP con temas originales. Con eso es que ella busca terminar de sellar su sonido y expandirse por todo el mercado latinoamericano. ¡Que se prepare la región entera!

Pero hay algo más que la distingue a primera vista, y es su heterocromía. Sí, tiene un ojo negro y otro marrón. ¡Qué nivel de originalidad! Y ella misma lo ve como un símbolo de las dualidades en su arte: la luz y la sombra, la fortaleza y la vulnerabilidad, lo tradicional y lo innovador. Con ese EP en camino, JAYNEL reafirma que su compromiso es traer música auténtica, de esa que te llega al alma y te empodera. ¿Quién dijo miedo?