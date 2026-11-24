Espectáculos

El artista dominicano Felipe Cruz nos ha bendecido con su primer álbum de estudio, 'Nuevo sol', ¡y déjennos decirles que esto no es cualquier producción, mi gente! Con ocho canciones que se sienten como un abrazo y un empujón a la vez, el disco es un clavado profundo en la transformación personal, esa búsqueda incansable de identidad que todos vivimos, y lo más importante: la posibilidad real de empezar de nuevo después de esos momentos de incertidumbre que nos dejan más en el aire que un chichigua.

En cuanto al sonido, Cruz se la jugó duro entre el rock alternativo y el indie, pero con una maestría que mantiene esa chispa y energía que te engancha desde el primer riff. Este álbum no le huye a los temas que a veces preferimos ignorar; aquí se aborda de frente el deseo que nos consume, la culpa que a veces cargamos, el miedo que nos da cambiar de piel y hasta esa reconciliación con el pasado que siempre está ahí, latente. Honestamente, es una propuesta musical que no solo suena bien, sino que grita 'evolución' por todos lados, reflejando una etapa significativa en su crecimiento personal y artístico.

El mismo Felipe lo puso clarísimo, sin pelos en la lengua: "Es literalmente un autorretrato de mis últimos tres años de vida: la temprana adultez, la búsqueda de identidad y autonomía. Este álbum siempre tendrá un lugar muy importante en mi corazón". ¡Y con esa confesión tan cruda y sincera, ya queremos darle play en repeat y desmenuzar cada letra! Se nota que aquí hay corazón, alma y un montón de vivencias plasmadas en cada nota, ¿verdad que sí?

La producción de 'Nuevo sol' fue una producción liderada por el propio Felipe, quien supo combinar las guitarras, los teclados, el bajo y la batería con unos efectos que le dan un swing extra y amplían las posibilidades sonoras del rock, llevando el resultado a transitar entre la energía del rock clásico, la frescura del indie y momentos de una intimidad que te eriza la piel. El proceso creativo de este primer álbum surgió en un momento crucial que llevó al músico a replantearse todo su enfoque, desde su manera de componer hasta definir una identidad sonora que fuera únicamente suya. Y de ahí, ¿adónde fue a buscar esa inspiración y ese sonido tan particular? ¡Pues nada más y nada menos que a la lejana Buenos Aires, Argentina! Allí grabó el álbum en los estudios Romaphonic y Unísono durante ocho días de trabajo intensivo.

Y como si fuera poco, para que no nos quedemos con la intriga de cómo fue todo ese corre-corre, en enero de 2027 se viene un plato fuerte: 'Nuevo sol: detrás del álbum'. Un documental de veinticuatro minutos que nos va a enseñar la película completa del proceso de grabación en Buenos Aires, desde los desafíos de completar un disco tan ambicioso en solo ocho días hasta todos los aprendizajes que marcaron esta experiencia musical y, sobre todo, personal. ¡Ya lo estamos esperando con la pipita de maíz y el refresco en mano, listos para devorarnos cada segundo!

Por si ya no aguantan la curiosidad, que sabemos que es mucha, les contamos que 'Nuevo sol' ya está disponible en todas las plataformas digitales, así que no hay excusa para no darle su merecida escuchadita. Y para los que son más 'old school' como nosotros y aprecian el toque tangible, ¡ojo!, también hay ediciones físicas en CD y vinilo. Así que ya saben, ¿quién más se apunta a dejarse llevar por este 'nuevo sol' y añadirlo a su playlist favorita?