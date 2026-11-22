Espectáculos

La edición diamante de Miss Universe 2026 sigue calentando motores, y el sábado 21 de noviembre se celebró la presentación de los trajes nacionales, que reunió en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a las 116 delegadas, que muestran elementos de la historia y las tradiciones de sus países.

Pero la gran bomba no fue solo ver los vestuarios, ¡sino el anuncio del comité de selección! La organización soltó por Instagram los nombres de las nueve mujeres que tendrán el poder de decidir quién se corona. Y, señores, este panel no es juego. Tenemos figuras del entretenimiento, la belleza y hasta gente con peso internacional.

Entre las más sonadas están la boricua Joyce Giraud, quien no es ninguna novata en esto de los certámenes, pues fue segunda finalista en Miss Universe 1998 y ha modelado, actuado y producido. También está la modelo española Águeda López, a quien conocemos por su trayectoria en la moda y por ser la esposa del mismísimo Luis Fonsi. ¡Esa no se pierde una! Y para rematar, la mismísima Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig, quien pronto entregará su corona, ¡pero antes va a juzgar! Tremendo panel, ¿verdad?

La lista de mujeres poderosas la completan Taty Guiribitey, Solange Tuyishime —conocida por su labor humanitaria y como embajadora de UNICEF Canadá—, Vicki Vlahos, María Yáñez, Signe Zeikate y María José Unda, quien es la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universe. O sea, aquí hay de todo, desde exreinas hasta ejecutivas top.

El show de trajes nacionales estaba animado por la puertorriqueña Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, y se transmitía por Wapa en Puerto Rico, Telemundo en Estados Unidos y por Peacock. La actividad forma parte de las tres noches principales de esta edición número 75. Hoy, domingo 22 de noviembre, tenemos la competencia preliminar, y el martes 24 de noviembre culmina todo con la gran final y la coronación de la sucesora de Fátima Bosch. La presión está on, y el jurado ya está listo. ¿Quién creen ustedes que tiene el ojo más clínico para escoger a la próxima reina?