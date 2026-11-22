Espectáculos

¡La farándula dominicana se activó con un chismecito de los buenos! Frank Perozo, nuestro querido actor y director de cine, finalmente se pronunció sobre el nuevo romance de la comunicadora Gabi Desangles. ¡Y la forma en que lo hizo dejó a más de uno pensando! Gabi, como ya saben, está en una relación con el abogado y panelista de Esto No es Radio, José Martínez Brito.

El momento de la verdad llegó cuando a Perozo lo sentaron en el banquillo —figurativamente, claro— durante una entrevista en el espacio El Mañanero. Le preguntaron directamente por la nueva pareja de su expareja. Una de esas interrogantes que uno espera que desaten un drama de esos que nos encantan, ¿verdad?

Pero, ¡sorpresa! Frank Perozo, con una calma que ya quisiéramos muchos en situaciones parecidas, no se extendió ni un chisme más de la cuenta. Cero detalles sobre su antigua relación con Desangles. Su respuesta fue tan breve como un storie de Instagram: cinco palabras, al pie de la letra, que lo dijeron todo: «Les deseo lo mejor».

Esta declaración, por más concisa que fuera, no pasó desapercibida para nadie que viva pegado al entretenimiento dominicano. Seamos honestos, no todos los días un ex tan mediático reacciona con tanta… ¿compostura? La vida sentimental de nuestras figuras del espectáculo siempre es carnita fresca para el público, especialmente cuando hay exparejas y nuevas relaciones que están en el ojo del huracán. La gente siempre espera un “sazón” extra, ¿será que Frank vino con su dosis de pura miel y cero picante, rompiendo el guion que muchos esperaban?

Por su lado, Gabi Desangles mantiene su relación con José Martínez Brito, un vínculo que ha despertado comentarios entre los seguidores de ambos. Es una pareja que, digámoslo, está en boca de todos.

Así que sí, aunque la respuesta de Perozo fue de pocas palabras, el mensaje que mandó quedó tan claro como el agua de coco: expresa buenos deseos a quien fue su pareja, sin entrar en el laberinto del pasado. ¿Será que el tiempo cura todas las heridas, o simplemente Frank Perozo es un maestro de la diplomacia de alfombra roja? ¡A veces, un simple «Les deseo lo mejor» habla más que un capítulo entero de cualquier telenovela!