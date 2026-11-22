Espectáculos

¡Uff! Luz García, nuestra querida presentadora de "Noche de Luz", puso el debate picante en las redes sociales con unas declaraciones que, seamos honestos, a muchos nos hicieron pensar. La comunicadora se fue a su cuenta de X (antes Twitter) para compartir una reflexión sobre los principios y valores que, según ella, deben ser la base al momento de perseguir nuestras metas y sueños.

En su mensaje, Luz soltó la bomba: "Emprender es admirable, pero no todo vale para llegar". No se quedó ahí: la presentadora agregó que el verdadero éxito no se mide solo por lo que se consigue, sino por los valores y la conducta que se mantienen durante todo el proceso.

Aunque Luz García no mencionó nombres —¡claro que no!— la gente en las redes sociales no es boba y de una vez empezaron a conectar los puntos. ¿A quién crees que vincularon sus palabras? Pues sí, a la influencer Melissa Medina. La polémica está en el aire.

Para cerrar, Luz lanzó una pregunta sobre hasta dónde estaría dispuesta una persona a llegar para alcanzar sus sueños, y concluyó que en muchas ocasiones el fin no justifica los medios. ¡Uf! Esa sí que nos da en la espinilla, ¿verdad? ¿Será que hay que empezar a revisar el GPS de nuestros sueños para ver si estamos yendo por el camino correcto?