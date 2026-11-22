Famosos

La noche del sábado 21 de noviembre, San Juan, Puerto Rico, se encendió con la presencia de nuestra representante, Melissa Núñez, en el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026. La verdad, es que Melissa no llegó a jugar; su entrada fue para dejar huella y, ¡qué huella! El público la recibió con una gran ovación.

El traje, bautizado como "Tres raíces, una nación", era mucho más que tela y adornos. Era una clase de historia y cultura dominicana andante, pensada como un tributo a todo lo que nos hace únicos. La idea detrás era clarísima: mostrar cómo tres culturas distintas se unen pa' formar la vibrante historia de nuestra isla, un cuento que nos define como pueblo.

Y es que el diseño de Melissa no pasó desapercibido. Imagínense esto: un turbante que le cubría el cabello por completo, bien dominicano, y en el centro de todo, ¡nuestro escudo nacional brillando en grande! Como si fuera poco, un faldón coloridísimo, adornado con símbolos que representan nuestra nación por to'os laos. El tocado, con los colores de nuestra bandera –rojo, blanco y azul–, fue una obra de arte del talentoso Jonathan Klembert, quien también le metió mano para remodelar el traje. Lo curioso es que, hasta ahora, el nombre del diseñador original sigue siendo un misterio.

Pero los detalles no paraban. Para completar la propuesta, Melissa lucía unas cadenas que le rodeaban la cintura, flores de cayena –¡bien tropicales, como nosotros!–, y, ojo con esto, una Biblia puesta en la parte de atrás del traje. Cada uno de estos elementos no estaban ahí por casualidad; aportaron un simbolismo brutal y una fuerza visual que te atrapaba. Era como ver nuestra esencia condensada en un solo look.

El desfile de trajes típicos es siempre uno de los momentos más esperados de Miss Universo, un segmento donde las candidatas se lucen con propuestas que gritan las tradiciones y la identidad cultural de sus países. Y Melissa, ¡nuestra Melissa!, se aseguró de que la República Dominicana gritara bien alto, llevando al escenario internacional una representación poderosa de las raíces que nos hacen ser quienes somos. Fue un orgullo verlo.

¿Será que con este despliegue de orgullo y creatividad nos trae la corona pa' acá? ¡Ya veremos si el Universo también se contagió del orgullo dominicano!