Espectáculos

El ritmo, el baile y la alegría de la dominicanidad se apoderarán del Gran Santo Domingo con la llegada de “Merengueros, el Festival”, un evento cultural que abrirá sus puertas por todo lo alto el 26 de noviembre de 2026. Esta fecha es súper importante, ya que se conmemora el Día Nacional del Merengue, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¡Es que el merengue es lo que nos define!

La cita musical, que promete ser una fiesta patria de tres días, se extenderá hasta el domingo 28 de noviembre de 2026. El escenario escogido es nada más y nada menos que el majestuoso Monumento Faro a Colón, y la rumba empieza cada día a partir de las seis de la tarde. La producción, a cargo de Alberto Cruz Management, ya tiene todo listo para que sea una experiencia de otro nivel.

Para que la vaina sea inolvidable, el festival ha confirmado la participación del carismático y exitoso merenguero Ala Jaza, que aportará su estilo contagioso y esa energía que lo hace único en tarima. ¡Prepárense para que el hombre les ponga el corazón a mil!

Pero agárrense, que la lista de protagonistas es pa' volverse loco. Además de Ala Jaza, la cartelera oficial cuenta con la participación estelar de leyendas como Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Bonny Cepeda, Pochy Familia, Jandy Ventura (El Legado), Omega El Fuerte y Kinito Méndez. ¡Eso es crema y nata del merengue!

Y la cosa no se queda ahí. También subirán a escena El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Krisppy, Pablo Martínez, Rafely Rosario, Checho Rosario, Zulinka y Miguel (Los Hijos de Barry Pérez), El Jeffrey y Dioni Fernández. ¡Un desfile de talento que no se ve todos los días! Y para rematar, la música seguirá con Ebenezer Guerra, Tierra Seca, Rusbelt, Carlos Alfredo Fatule, Sin Fronteras, Los Villalona, Aníbal Bravo, Raquel Arias, Raul Acosta y Oro Sólido, Amarfis, Mala Fe, El Cata, Tito Swing y Martha Candela. ¡Eso es una tropa!

“Merengueros, el Festival” tiene como objetivo exaltar los valores de nuestro merengue, buscando consolidar a Santo Domingo Este como un epicentro cultural y turístico de primer orden. ¡Así se hace patria con buena música! ¿Listos pa’ sudar la gota gorda bailando?